Elezioni Emilia Romagna | la data del voto e quando si sapranno i risultati

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 : sondaggi - candidati e data : Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: sondaggi, candidati e data Saranno in totale 8 le regioni italiane chiamate al voto il prossimo anno. Le prime due ad eleggere il nuovo consiglio regionale saranno Calabria ed Emilia Romagna. Ed è in particolare in quest’ultima che si concentrano anche le attenzioni della politica nazionale. L’Emilia Romagna è da sempre considerata una regione “di sinistra”. Una vittoria del centrodestra ...

Elezioni in Emilia-Romagna e Calabria - aperte le ‘regionarie’ M5S per scegliere i candidati : Sono aperte le "regionarie" del Movimento Cinque Stelle per scegliere i futuri candidati che correranno alle regionali in Calabria e in Emilia-Romagna. L'annuncio arriva dal Blog del Movimento. Le Elezioni nelle due regioni sono fissate entrambe per il 26 gennaio, ma i candidati possono avanzare la loro candidatura entro il 4 dicembre 2019.Continua a leggere

Elezioni Emilia-Romagna - Maglie : 'Beppe Grillo consegna al M5S progetto Prodi sul Colle' : Il voto della piattaforma Rosseau ha dato al Movimento Cinque Stelle mandato di presentarsi alle prossime Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Si tratterà di un passaggio complicato per i grillini che, dopo la grande affermazione delle politiche del 2018, continuano a manifestare difficoltà, soprattutto quando le urne sono quelle degli enti locali. Dopo il fallimento dell'intesa con il Pd in Umbria, i pentastellati correranno da ...

Elezioni regionali Emilia Romagna ultimi sondaggi - Bonaccini centrosinistra 46% - Borgonzoni centrodestra 44% - M5S 7% - decisivi gli indecisi : L’ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna da in leggerissimo vantaggio il governatore del Pd uscente Stefano Bonaccini. L’attuale presidente dell’Emilia Romagna sta resistendo al duro attacco proveniente da tutto il centrodestra e da Salvini in primis. Al momento Bonaccini è in vantaggio del 2% sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Ci sono due ragioni fondamentali del vantaggio di Bonaccini su la ...

Striscia la Notizia infierisce sull'inviata del Tg1 : "Le Elezioni regionali in Reggio Emilia" : Sempre attentissima, la redazione di Striscia la Notizia, quando si tratta di gaffe televisive. E una carrellata di strafalcioni è stata proposta dal tg satirico di Canale 5 nell'edizione andata in onda venerdì 22 novembre. Nella rubrica "Segnalati da voi", particolarmente gustoso l'errore in cui, s

I sondaggisti sulle Elezioni in Emilia Romagna : il voto disgiunto può dare una mano al Partito democratico : "Per il centrosinistra, con il M5S in campo, in Emilia-Romagna la strada si fa più in salita". I sondaggisti, dopo il plebiscito su Rousseau per la corsa in solitaria, su questo punto sono tutti d'accordo, scrive il Corriere della sera in edicola sabato 23 novembre. Ma è però interessante rilevare

Elezioni Emilia-Romagna - sondaggio : 3 scenari e timori in casa PD. Rischio sconfitta con candidato 5S? : Curre curre guagliò è la foto-notizia in prima pagina de Il Manifesto di oggi che riprende il titolo di una famosa canzone dei 99 Posse. Il guaglione è Luigi Di Maio, sempre più uomo solo, nel senso di isolato, al comando dei 5 Stelle. M5S, trionfo dei NO su Rousseau: saranno presentate le liste regionali Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso: il Movimento 5 ...

Sondaggi politici Elezioni Emilia Romagna - per Emg e Tecnè c'è equilibrio : Il 26 gennaio l’Emilia Romagna si recherà alle urne per una tornata elettorale che potrebbe risultare significativa sia per la storia della regione che per le sorti della politica nazionale. I due principali candidati a governatore sono l’uscente Stefano Bonaccini e la sfidante del centrodestra Borgonzoni. La Lega e Matteo Salvini contano di arrivare ad espugnare un’altra roccaforte del centrosinistra, bissando il risultato ottenuto in Umbria. ...

Elezioni Emilia Romagna - tutte le regionali dal 1995 a oggi : Elezioni Emilia Romagna, tutte le regionali dal 1995 a oggi L’Emilia Romagna non è mai stata come ora al centro del dibattito politico e mediatico come ora. Data di default alla sinistra dal 1945 in poi, è sempre stata definita la regione rossa per definizione assieme alla Toscana. Non si sono mai sprecate molte parole, articoli, editoriali su ciò che avveniva tra Piacenza e Rimini, sapendo che punto in più punto in meno la ...

Il Movimento 5 stelle dovrà correre alle Elezioni in Emilia Romagna e Calabria : Il Movimento 5 stelle deve correre alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. È la 'sentenza' emessa dalla base pentastellata sulla piattaforma Rousseau. Con il 70%, il popolo dei 5 stelle si esprime a favore della presentazione di liste nelle due regioni che andranno alle urne il 26 gennaio. Un risultato a sorpresa, dopo giorni di tensioni interne con i parlamentari calabresi ed Emiliani che hanno contestato la scelta iniziale del ...

Elezioni Emilia Romagna : data - candidati e sondaggi. La guida al voto : Le urne per le Elezioni regionali in Emilia Romagna si apriranno il 26 gennaio 2020 e in ballo non c'è solo il nome del...

M5s - Elezioni in Emilia Romagna e Calabria : decide il voto su Rousseau : Gli iscritti alla piattaforma telematica dovranno decidere sulla partecipazione dei pentastellati alle prossime Regionali...

Elezioni Emilia-Romagna : Zaytsev si schiera con le sardine - Luca Toni cena con Salvini : In Emilia Romagna è tempo di campagna elettorale. E anche i grandi campioni dello sport stanno 'prendendo posizione'. Ivan Zaytsev, capitano di Modena Volley e della Nazionale italiana, lunedì sera, 18 novembre, è sceso in piazza con le sardine, mentre Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha partecipato alla cena organizzata dal leader leghista Matteo Salvini. Ieri sera, invece, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, i due candidati alla ...

Elezioni in Emilia Romagna - i sondaggi danno il PD in vantaggio di 10 punti sulla Lega : La propaganda leghista e la presenza costante e capillare di Matteo Salvini in Emilia Romagna in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio non sembra funzionare bene come in Umbria. Almeno per ora.Il sondaggio di Ixé mostrato durante la puntata di ieri sera di CartaBianca su RaiTre, che ha visto tra gli ospiti i due principali candidati in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini del centrosinistra e Lucia Borgonzoni del centrodestra, ...