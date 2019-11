Elena Bonetti | Tremila euro all' anno per il bonus nido

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Con la Manovra finanziaria 2020 vogliamo rendere strutturale la misura introdotta con la legge 232 del 2016, il cosiddetto ‘’, arrivando però ad aumentare il contributo per le famiglie fino a 3.000all’. Parallelamente sono anche state stanziate importanti risorse straordinarie necessarie per la costruzione di nuovi asiliin tutto il Paese”. Lo ha annunciato il ministro delle Pari opportunità,, illustrando le linee programmatiche del suo dicastero in Senato.Il ministro ha aggiunto: “In particolare vogliamo finanziare progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione di asili, scuole per le infanzie e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con una necessaria priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie ...

