Elden Ring potrebbe essere mostrato ai The Game Awards | nuovi rumor sulla finestra di

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dopo il suo annuncio durante lo scorso E3, abbiamo perso le tracce di, misterioso titolo in sviluppo presso From Software. Secondo quanto riportato da IGN Middle East, pare che il gioco verràdurante i prossimi Thee stando ad alcunidovrebbe arrivare sul mercato all'inizio del 2020.Certo la presunta pubblicazione nel 2020 è una grossa sorpresa, considerando che fino ad ora non abbiamo visto nulla su questo titolo, tuttavia stiamo ancora parlando di, per questa ragione vi invitiamo a prendere la cosa con le dovute cautele, in attesa di dichiarazioni degli addetti ai lavori. lo scorso mese sono inoltre emerse alcune info sul sistema di combattimento, che sarà costruito intorno all'ossatura del Souls e che sfrutterà la meccanica del braccio prostetico vista in Sekiro.è al momento in sviluppo su PC e console.Leggi altro...

