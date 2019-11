Ecco il lato luminoso dei Pink Floyd senza Roger Waters

Pasquale - Luigi - Tony e Alessandro. Ecco chi sono le vittime dell’incidente di Galatone : Si chiamavano Pasquale Filieri, 62 anni, Luigi Casaluci, 64 anni, Tony Mezzi, 35 anni, Alessandro Liguori, 44 anni. sono questi i nomi e le età delle quattro vittime dell‘incidente che si è verificato la scorsa mattina sulla circonvallazione di Galatone, nella provincia di Lecce, in Salento. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime e il ferito erano operai della ditta Eco.Man Salento: tutti erano impegnati in lavori ...

MANOVRA/ Investimenti - zero - e tasse - Ecco svelato il bluff del governo : Più di 4.500 sono gli emendamenti presentati alla Legge di bilancio. Nessuno dei partiti sembra però pensare agli Investimenti pubblici

Francesca Cipriani - sedere rifatto a Mattino 5 : «Ecco il mio nuovo lato b - adesso ho una portaerei» : Francesca Cipriani, ospite stamani a Mattino 5 di Federica Panicucci, mostra in diretta l'ultimo ritocco fatto ieri. L'effetto push up non è il risultato di un vero e proprio...

Beautiful Anticipazioni Americane : Thomas rischia di morire - Ecco svelato il mistero! : Hope e Thomas sono arrivati alla resa dei conti. La Logan ormai esasperata, finirà per spingere il ragazzo in un vasca piena di acido.

Riace - il Comune (ora a guida leghista) fa trasferire l’ambulatorio sociale. Il battibEcco tra il sindaco e il cronista del Fatto : Chiude l’ambulatorio medico sociale “Jimuel” a Riace. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, a trazione leghista, chiedendo ai medici volontari di trasferirsi in un locale che, però, non è abilitato. Nella struttura venivano curati migranti e cittadini in modo gratuito: “Non abbiamo mai chiesto la dichiarazione dei redditi – dice il responsabile dell’ambulatorio, Isidoro Napoli – aprivamo a tutti. La scelta fatta ...

“Beverly Hills 90210” non torna più : cancellato il revival della serie tv cult. Ecco perché : Beverly Hills 90210 non torna più in tv. A dare l’annuncio è stata la Fox, produttrice della serie, che in una nota ha spiegato che non si farà più il revival della serie tv cult degli anni ’90. Dopo il grande entusiasmo che aveva suscitato la notizia del reboot, accompagnata dalla messa in onda lo scorso luglio di una puntata speciale con tutti i protagonisti, ora è arrivata la marcia indietro. Niente più Kelly, né Brenda. E niente ...

Giulia Giannini Ecco cosa ha rivelato su Damiano Er Faina : Al settimanale “Nuovo” durante unìintervista la tra…s Giulia Giannini ha rivelato di esser andata a letto con Damiano Er Faina Coccia, sarebbe avvenuto mentre lui era già fidanzato con Sharon Macri. «Ho conosciuto Damiano Coccia. Il signorino ha parlato male delle famiglie arcobaleno, ma è venuto a letto con me. Alla fine mi ha lasciata nella camera di un albergo dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata. Se sono certa di ...

Giulia Giannini Ecco cosa ha rivelato su Damiano Er Faina : Al settimanale “Nuovo” durante unìintervista la tra…s Giulia Giannini ha rivelato di esser andata a letto con Damiano Er Faina Coccia, sarebbe avvenuto mentre lui era già fidanzato con Sharon Macri. «Ho conosciuto Damiano Coccia. Il signorino ha parlato male delle famiglie arcobaleno, ma è venuto a letto con me. Alla fine mi ha lasciata nella camera di un albergo dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata. Se sono certa di questa ...

Tennis - Matteo Berrettini alle Atp Finals : Ecco come il 23enne ha scalato in una stagione la classifica - entrando nella Top 10 mondiale : La prima volta fu nel 1975. Si giocava a Stoccolma e a raggiungere quello che all’epoca veniva denominato “The Masters” fu Adriano Panatta, reduce dalla seconda semifinale al Roland Garros della carriera. In quella edizione del torneo creato nel 1970, però, Panatta non riuscì ad andare oltre la round robin, sconfitto in tutte e tre le sfide da Arthur Ashe, Ilie Nastase e Manuel Orantes. Non ebbe maggior fortuna nemmeno Corrado Barazzutti, che ...

Ecco il simulatore di apocalissi vampire : l’umanità si salverebbe? : (foto: Getty Images) Se i vampiri esistessero davvero, cosa accadrebbe all’umanità? Riuscirebbe a sopravvivere o il mondo andrebbe inesorabilmente incontro a un’apocalisse vampira? Se a ogni Halloween il dubbio vi attanaglia le viscere, sappiate che ora è disponibile un fantastico calcolatore in grado di darvi delle risposte (lo trovate in fondo). Se vi sembrano domande bizzarre da porsi, sappiate che dal 1982 in poi diversi scienziati se ...

Isabella Ferrari e la sua malattia : “Il nome fa paura” - Ecco cosa ha svelato : Isabella Ferrari si racconta Vanity Fair, tra la malattia, la depressione e quella voglia irrefrenabile di essere amata Isabella Ferrari torna a raccontarsi e lo fa sulle pagine di Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina del numero in uscita domani, mercoledì 30 Ottobre. L’attrice posa senza abiti, sfoggia un sorriso smagliante dietro al […] L'articolo Isabella Ferrari e la sua malattia: “Il nome fa paura”, ecco cosa ...

Condoni e uso sregolato del contante - scelte dannose per lo Stato. Ecco perché : Sono segnali che ampliano lo spettro delle opzioni percepite come tollerabili. perché ci fanno passare dal gioco del “dare” a quello del “prendere”. E, se si può, allora si prende

Ariana Grande ha rivelato che avrebbe dovuto realizzare “Bad To You” con Dua Lipa : Ecco perché non è stato fatto : Leggi qui! The post Ariana Grande ha rivelato che avrebbe dovuto realizzare “Bad To You” con Dua Lipa: ecco perché non è stato fatto appeared first on News Mtv Italia.

Tiki Taka - Wanda Nara pubblica per sbaglio la foto in topless in camerino. Ecco il selfie cancellato : Singolare retroscena quello avvenuto nel camerino di Tiki Taka, il talk show calcistico di seconda serata trasmesso da Canale 5 e condotto dal giornalista Pierluigi Pardo. La showgirl argentina Wanda Nara, affermata opinionista del programma, prima dell'entrata in scena, ha pubblicato una storia sul