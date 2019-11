Eccellenze italiane all’estero | Chiara Parisi nuova direttrice del centro d’arte

Fonte : fanpage

(Di giovedì 28 novembre 2019) Romana, 49 anni, è stata designata per dirigere il museo di Metz, capoluogo della Lorena, in sostituzione di Emma Lavigne, divenuta presidente di Palais de Tokyo a Parigi. "L'italiana dal singolare percorso è stata scelta per la sua eloquenza" ha scritto di lei il prestigioso Le Monde.

AngeloTofalo : Le #ForzeArmate italiane stanno partecipando alla XXXV spedizione scientifica in #Antartide guidata dall'ENEA nell'… - ESAQPD : RT @Riva1920: “ Pensa in grande” il nuovo programma di Rete 4 scritto e condotto da Rachele Restivo e dedicato al racconto delle eccellenze… - Robyone86203101 : @SanDanieleDOP Eccellenze Italiane -