È morta la madre di Raoul Bova | Mi piace ricordarti così Risate e abbracci

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Micosì mammina mia.e fiori”. Con queste parole apparse sul suo profilo Instagram,ha salutato la mamma scomparsa. Nello scatto scelto da, la signora Rosa appareata al figlio in uno scatto in bianco e nero. Entrambi sorridenti, in sella a una moto. Sotto al post, in tantissimi hanno voluto porgere le condoglianze all’attore. Visualizza questo post su InstagramMimammina mia...e fiori...Un post condiviso da(@gram) in data: 27 Nov 2019 alle ore 7:41 PSTRosa ha sempre sostenuto la carriera del figlio, spingendolo a realizzare il suo sogno di diventare attore. Con lei, anche il marito e padre di, morto lo scorso anno. Anche la compagna Rocio Munoz Morales ha scelto i social per lasciare un ultimo saluto alla suocera: “Grazie per ...

LaStampa : Ecco Haze, la cucciola di koala sopravvissuta alle fiamme protetta dal marsupio della madre morta @fulviocerutti - zazoomnews : Lutto per Raoul Bova è morta la madre: «Voglio ricordarti così: risate abbracci e fiori» - #Lutto #Raoul #morta… - partoinfolle : RT @DrogaNostra: Io: mamma hai bisogno di aiuto? Mia madre: no ho già fatto. Faccio sempre tutto io in questa casa. Ti mancherò quando sar… -