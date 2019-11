È morta Greta | il cane da soccorso che aiutò gli sfollati di Amatrice

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Rosa Scognamiglio "Eri ununico, avevi cuore e cervello", il toccante saluto degli alpini ain una lettera pubblicata su Facebook "Sei stata una 'bestia' unica, con sei zampe, un naso, un cervello ed un cuore a disposizione di chi ne ha bisogno". Sono le commuoventi parole di Giovanni Martinelli, il coordinatore delle Unità cinofile dadegli alpini, per, ildain seno Nucleo cinofilo "Argo" di Fiorano al Serio (Bergamo)nella mattinata di mercoledì 27 novembre. Era un grosso Weimaraner - una razza canina da caccia - bella e partecipativa delle attività dicome pochi altri nel suo genere. Un esemplare raro di, un esempio unico di umanità e prontezza per tutti.era entrata a far parte del nucleo cinofilo alpino bergamasco ben 9 anni fa. Nove, lunghissimi anni di onorata carriera, di salvataggi estremi tra le ...

