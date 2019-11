Droga | operazione Grande raccordo criminale | 51 arresti | Diabolik

Inondavano Roma di Droga : operazione "Grande raccordo criminale" della Gdf - 51 arresti in diverse regioni : Un’organizzazione capace di inondare Roma di droga, della quale faceva parte anche una ‘batteria’ di picchiatori utilizzata per recuperare i soldi da chi non pagava.L’ha sgominata la Guardia di Finanza al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Roma che ha portato all’emissione di 51 misure cautelari da parte del Gip. All’operazione, denominata “Grande raccordo Criminale”, ...

Roma : operazione antiDroga - 20 persone arrestate : Roma - operazione antidroga da parte dei carabinieri di Tor Bella Monaca, che hanno arrestato 20 persone. In 15 sono finiti agli arresti in carcere, i restanti 5 ai domiciliari, tra cui tre donne. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un’organizzazione dedita al traffico di cocaina. Il gruppo operava prevalentemente tra le palazzine di via dell'Archeologia, per un giro d’affari di circa 200mila euro ...

Venti persone sono state arrestate nel corso di un’operazione antiDroga nel quartiere di Tor Bella Monaca - a Roma : I carabinieri di Roma hanno arrestato 20 persone (15 in carcere e 5 ai domiciliari) nel corso di un’operazione antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. Gli arrestati sono tutti italiani e, secondo le indagini, avrebbero fatto

Maxi operazione anti-Droga : 15 arresti e sequestro di 10 kg di stupefacenti : Gli ordini viaggiavano attraverso WhatsApp Nella scorsa settimana i servizi della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato all’arresto di 15 pusher e al sequestro di 10 kg di droga oltre a circa 5.000 euro in contanti. Tre arresti sulla Prenestina Tre amici italiani che utilizzavano un appartamento in affitto sulla Prenestina come base di spaccio sono finiti in manette. Agli investigatori del ...

Perugia - maxi operazione antiDroga : arrestate 150 persone - sequestrati quintali di stupefacenti dal valore di decine di milioni : Oltre 150 persone sono state arrestate e quintali di sostanze stupefacenti del valore di decine di milioni di euro sono stati sequestrati nel corso di una maxi operazione antidroga eseguita questa mattina a Perugia. Il blitz, messo in atto dai carabinieri in collaborazione con organismi di polizia nazionali e internazionali, è il risultato di un’indagine portata avanti da diversi anni dalla Procura di Perugia e che ha permesso di ...

Perugia - maxi operazione antiDroga : 150 arresti : Quintali di stupefacente sequestrato per un valore di decine di milioni di euro. È il bilancio di una maxi operazione dei Carabinieri di Perugia, cui hanno preso parte organismi di polizia nazionali e internazionali, con il raccordo tra la Direzione distrettuale antimafia perugina ed Eurojust. In totale sono stati eseguiti 150 arresti. Traffico internazionale Gli inquirenti parlano di "un'inedita e insospettabile organizzazione" ...

Ragusa : maxioperazione antiDroga - dieci arresti : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Dalle prime ore della mattinata 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa stanno dando esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di 10 indagati, emessa dal Gip del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, ed a decine di perq

Operazione antiDroga tra Palermo e Misilmeri - 8 arresti : la Droga venduta ai ragazzini (NOMI E FOTO) : [See image gallery at www.direttasicilia.it] Operazione antidroga a Misilmeri dopo cinque mesi di indagini che ha portato a 8 arresti per spaccio e detenzione di hashish. I carabinieri hanno messo a segno l’Operazione Pablito che ha stanato la piazza di spaccio di Misilmeri. Tre persone sono finite in carcere, si tratta del 47enne Salvatore Baiamonte, del 41enne Matteo Algozzino e del 25enne Giuseppe Pizzo; il quarto, il ...

Maxi operazione anti-Droga : sequestrate 31mila pasticche di Yaba : Giorgia Baroncini Si tratta del più ingente sequestro di questo tipo di stupefacente in Italia. La droga della pazzia, è una potente miscela di metanfetamina e caffeina a basso costo Oltre 31mila pasticche di Yaba, la droga della pazzia, sono state rinvenute a Roma. La Maxi operazione dei carabinieri di Venezia, impegnati tra Mestre e la Capitale, ha portato all'arresto di un bengalese e al sequestro di un enorme quantitativo di ...

Vibo Valentia - l'operazione antiDroga dei carabinieri : Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Tropea in provincia di Vibo Valentia: sequestrata droga per un valore di 300mila euro, oltre ad armi e 20mila euro in contanti