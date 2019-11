Droga | decine di arresti a Roma | c' era anche la batteria di picchiatori

Fonte : today

(Di giovedì 28 novembre 2019) Arrestati 51 appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico di, in grado di rifornire gran parte delle...

nigel_bandit : @PBerizzi @repubblica Mi vengono in mente dei giornalisti inglesi che qualche anno fa, mi pare fosse Palermo, doven… - LegaNordSud : 'Lo sanno tutti che sono qui, io li vedo sempre'. Ecco come i pusher immigrati fermano i passanti in pieno giorno p… - Claudio25463850 : RT @PhillisAsas: Ditemi un po', quanti sono i morti per #droga in un anno?Non lo sapete? Ve lo dico io *CENTINAIA OGNI ANNO* e sapete quant… -