Droga a Roma | 51 arresti | il capo era Diabolik Patto con ' ndrangheta e camorra

Roma invasa dalla Droga : 51 arresti - il capo era Diabolik. Patto con 'ndrangheta e camorra : Era composto da Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik e ucciso nell'agosto scorso a Roma, e Fabrizio Fabietti, il vertice dell'organizzazione colpita oggi da 51 misure cautelari su...

Roma - Lamorgese presenta il suo piano antiDroga : "Le piazze di spaccio agiscono con metodi mafiosi". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a Roma. Il ministro prima aveva illustrato il suo piano per la Capitale: duecentocinquanta agenti delle forze dell'ordine in campo ogni giorno per combattere lo spaccio. Una task force in 28 zone 'calde' per contrastare il fenomeno in aumento in ...

Roma : operazione antiDroga - 20 persone arrestate : Roma - operazione antidroga da parte dei carabinieri di Tor Bella Monaca, che hanno arrestato 20 persone. In 15 sono finiti agli arresti in carcere, i restanti 5 ai domiciliari, tra cui tre donne. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un’organizzazione dedita al traffico di cocaina. Il gruppo operava prevalentemente tra le palazzine di via dell'Archeologia, per un giro d’affari di circa 200mila euro ...

Roma - la sindaca Raggi chiede l’intervento dell’esercito per contrastare lo spaccio di Droga nella zona sud-est della città : “La presenza dei militari della Brigata Sassari per contrastare l’attività nelle piazze di spaccio di Roma sud-est”. Virginia Raggi torna a invocare l’intervento dell’esercito a Roma. Dopo l’escalation di fatti di cronaca, tutti legati in qualche modo alla droga, che nelle ultime due settimane hanno occupato le prime pagine dei quotidiani locali e non, la sindaca della Capitale alla prossima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza ...

Rapine e Droga - nove arresti a Roma : 14.12 La Guardia di Finanza ha sgominato una banda ritenuta responsabile di pianificare Rapine in banche e negozi e di detenzione e spaccio di droga, tra Roma e Rieti. nove le persone arrestate, una ai domiciliari. Il gruppo era capeggiato da Lorenzo Saracchini, pluripregiudicato 65enne, affermato nel panorama criminale Romano. Autore di una rapina in una villa all'Eur nel 2010, era fuggito in Spagna e poi estradato in Italia nel 2012, dove ha ...

Roma - smantellata banda dedita a rapine e a spaccio di Droga : 9 arresti : L'operazione della Guardia di finanza tra la capitale e Rieti. Tra i loro colpi anche l'assalto a una villa dell'Eur