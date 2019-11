Dopo Death Stranding il veterano Ken Imaizumi lascia Kojima Productions

Dopo Death Stranding il prossimo titolo di Hideo Kojima potrebbe essere un horror? : Ora che Death Stranding è stato pubblicato, il leggendario creatore di videogiochi Hideo Kojima ha lasciato intendere che potrebbe tornare al genere horror per il suo prossimo progetto. Già in un'intervista dello scorso ottobre, Kojima aveva confermato il suo interesse per il genere, lasciando intendere che prima o poi si sarebbe deciso a creare un gioco horror."Voglio fare un gioco horror un giorno. Ho alcune nuove idee che penso possano essere ...

Death Stranding : polemica Dopo la nomination per il premio Game of the Year ai prossimi The Game Awards : Il prossimo 12 dicembre si svolgeranno gli annuali The Game Awards e, poco fa, vi abbiamo riportato le nomination, dominate da Control di Remedy e da Death Stranding di Hideo Kojima.Tuttavia, il gioco di Kojima è stato protagonista di una polemica. Il titolo ha ricevuto la nomination per il premio Game of the Year, il premio a cui ambiscono anche Control, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer ...

Cosa ci sarà Dopo Death Stranding? Hideo Kojima svela i primi indizi sul suo prossimo progetto : Death Stranding è arrivato nei negozi solo da pochi giorni, ma in molti già si stanno chiedendo Cosa si inventerà Hideo Kojima per il suo prossimo progetto. sarà un sequel delle avventure di Sam Bridges o qualCosa di completamente nuovo?È ancora presto per saperlo, ma il boss di Kojima Productions sembra avere le idee chiare, tanto da offrire alcuni indizi sul prossimo titolo dello studio nel corso di un'intervista con The Guardian."Non posso ...

Death Stranding : i fan si domandano quanto il perfect score di Famitsu sia imparziale Dopo la scoperta di un Easter Egg : Nelle scorse ore è venuto a galla un curioso Easter egg di Death Stranding. Nel gioco compare infatti Hirokazu Hamamura, ex caporedattore di Famitsu, popolare testata videoludica giapponese, e da qui è nato un caso controverso.I giocatori nipponici si sono infatti domandati quanto il perfect score assegnato da Famitsu a Death Stranding sia oggettivo, e non viziato dalla presenza dello storico caporedattore all'interno del gioco, in un Easter ...

Dopo Death Stranding Hideo Kojima guarda ai servizi cloud per il suo prossimo gioco : Il director di Death Stranding, Hideo Kojima, vuole diventare ancora più sperimentale con il prossimo gioco del suo studio, come ha spiegato in un'intervista con Newsbeat della BBC. Ecco perché sta guardando con interesse la tecnologia di streaming cloud di Google Stadia e Project xcloud. Nella stessa intervista, Kojima ha anche confermato che Kojima Productions realizzerà film. "Se riesci a fare bene una cosa, allora puoi fare bene tutto", ha ...

Dopo Death Stranding la Kojima Productions non solo sui videogiochi? : Si contano ormai le ore all'uscita di Death Stranding, la nuova esclusiva (temporale) targata Hideo Kojima pronta ad approdare su PS4. L’hype in tutto il mondo è (come era lecito aspettarsi)ai massimi livelli, con le prime recensioni che hanno fatto capolino sulle pagine dei maggiori portali internazionali. Un riscontro altalenante per questa nuova IP, che si fa amare oppure odiare senza mezzi termini. Se da un lato la Kojima Productions è ...