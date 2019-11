Donna italiana uccisa nel suo b&b a Capo Verde | il suo corpo in una cisterna | fermato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Unadi 52 anni, Marilena Corrò, è statanella sua casa che aveva adibito a bed and breakfast: il suosenza vita è stato ritrovato dalla polizia all’interno di un serbatoio usato per la raccolta dell’acqua. Laera originaria di Treviso e si era trasferita a, nella città di Sal Rei a Boavista, circa un anno e mezzo fa. Il delitto sarebbe avvenuto martedì pomeriggio, quando i vicini di casa hanno udito delle urla provenire dal residence dove laviveva. Sospettato dell’omicidio è un italiano, tra i 45 e i 50 ani, che gestiva con lei la struttura ricettiva, e che è statodalla polizia per essere interrogato. Non è ancora stata accertata la causa della morte, anche se vi sono elementi per ritenere che che lasia stata picchiata violentemente. L'articolonel suo b&b a...

