Domenica 1 dicembre circa novemila persone verranno evacuate da Torino per far esplodere

Prima Domenica mese - 1 dicembre ingresso gratuito musei : Roma – L’1 dicembre, Prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei Civici per i residenti a Roma e nella Citta’ Metropolitana. L’iniziativa e’ promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Aperto al pubblico gratuitamente anche il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano -Palatino e Fori Imperiali – realizzato ...

Cultura - Mibact : il 1° dicembre torna la #Domenicalmuseo : Domenica 1° dicembre torna la domenica al museo: i musei e i parchi archeologici dello Stato e di tanti comuni che aderiscono all’iniziativa saranno aperti al pubblico gratuitamente. Sul sito del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo l’elenco completo e gli orari di apertura di tutti gli istituti che aderiscono: www.beniCulturali.it/domenicalmuseo2019. Per questa edizione di dicembre il Mibact ha lanciato una nuova ...

Anticipazioni Domenica In - ospiti 1 dicembre : Paolo Bonolis torna in Rai : Mara Venier chiama Paolo Bonolis a Domenica In: le Anticipazioni della puntata del 1^ dicembre Il mattatore della televisione Paolo Bonolis sarà il piatto forte della prossima puntata di Domenica In. Il conduttore di Avanti un Altro!, che tornerà con la nuova stagione al termine di Conto alla Rovescia di Gerry Scotti il prossimo 6 gennaio, sarà intervistato da Mara Venier nel corso della trasmissione di grande successo in cui parlerà certamente ...

Torna #ViaLibera : Domenica 1° dicembre 8 km di strade per pedoni e ciclisti : Roma – A Roma Torna domenica 1 dicembre #ViaLibera. Dalle 10 alle 18 circa 8 chilometri di strade saranno, totalmente o parzialmente, chiuse al traffico e dedicate a pedoni e ciclisti. Una domenica per passeggiare e andare in bici che coincide con l’iniziativa, promossa da Roma Capitale, dell’ingresso gratuito nella prima domenica del mese nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Citta’ Metropolitana. Tra le strade ...

Milano. Gli omini rossi e Babbo Natale Domenica 15 dicembre allo Spazio Teatro 89 : Si intitola “Gli omini rossi e Babbo Natale” ed è in programma domenica 15 dicembre l’ultimo appuntamento dell’anno (inizio ore

Milano. Piccoli universi sentimentali Domenica 1 dicembre allo Spazio Teatro 89 : Come era solito affermare Gianni Rodari, “le cose di ogni giorno nascondono segreti per chi le sa guardare ed ascoltare”.

Domenica 1 dicembre torna #VIALIBERA : alcune strade saranno solo per ciclisti e pedoni : Roma – torna Domenica 1 dicembre #VIALIBERA. Dalle 10 alle 18 circa 8 chilometri di strade saranno, totalmente o parzialmente, chiuse al traffico e dedicate a pedoni e ciclisti. Una Domenica per passeggiare e andare in bici che coincide con l’iniziativa, promossa da Roma Capitale, dell’ingresso gratuito nella prima Domenica del mese nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Citta’ Metropolitana. Tra le strade ...

Milano. Il Contrabbasso Domenica 1 dicembre allo Spazio Teatro 89 : Liberamente ispirato all’omonimo monologo dello scrittore tedesco Patrick Süskind, il quarto appuntamento della rassegna di musica classica dello Spazio Teatro

LA CACCIA – Monteperdido - anticipazioni ultima puntata di Domenica 1° dicembre : Con la quarta puntata, intitolata La cerva bianca, si conclude la fiction La CACCIA – Monteperdido. Ecco dunque anticipazioni e trama dell’ultimo appuntamento, a cui assisteremo domenica 1° dicembre 2019. Ismael viene interrogato da Sara, afferma che tra i film vietati portati all’Hotel La Guardia ce ne fosse uno con una minorenne che si trovava in una stanza rivestita di una carta da parati azzurra con dei caprioli, lo stesso ...

Fiction PEZZI UNICI - anticipazioni terza puntata di Domenica 1° dicembre : domenica 1° dicembre 2019 va in onda la terza puntata della Fiction PEZZI UNICI, ecco anticipazioni e trama dei due episodi che compongono il terzo appuntamento: Nel primo episodio che vedremo domenica prossima, Lapo perde il controllo e si infuria con alcuni clienti della bottega, rischiando così una denuncia che potrebbe diventare per lui un problema non da poco (visti i precedenti che ha); il giovane deve anche affrontare il ritorno di sua ...

Pezzi Unici : anticipazioni terza puntata di Domenica 1 dicembre 2019 : Sergio Castellitto Sei prime serate, dirette da Cinzia TH Torrini ed ambientate a Firenze, riportano Sergio Castellitto alla fiction. E’ lui il protagonista principale di Pezzi Unici, una coproduzione Rai Fiction – Indiana Production, in collaborazione con Cassiopea Film Production, che racconterà la sua indagine sulla morte del figlio ma mostrerà anche il mondo dell’artigianato toscano. A seguire tutte le anticipazioni, ...

La Caccia – Monteperdido : anticipazioni ultima puntata di Domenica 1° dicembre 2019 : La Caccia - Monteperdido Canale 5 ha deciso di puntare ancora una volta su Megan Montaner. L’attrice spagnola è infatti la protagonista di La Caccia – Monteperdido, la nuova fiction iberica in onda ogni domenica in prima serata. Incentrata sulla misteriosa scomparsa delle piccole Ana Montrell e Lucia Castan, la serie è contraddistinta da tinte noir. Di seguito le anticipazioni, aggiornate di puntata in puntata. La Caccia – ...

Tempesta d’amore : anticipazioni da lunedì 25 a Domenica 2 dicembre : Tempesta d’amore: anticipazioni puntate da lunedì 25 novembre a domenica 2 dicembre Durante la scorsa settimana abbiamo visto Eva e Robert entrare in una profonda crisi. Eva, infatti, in un momento di difficoltà ha ricevuto l’aiuto di Christoph ma il gesto è stato frainteso da Valentina che, dopo alcuni tentennamenti, ha deciso di raccontare tutto […] L'articolo Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 25 a domenica 2 ...

Prima edizione di Cuneo Christmas Party Domenica 1 dicembre : iscrizioni aperte : domenica 1 dicembre 2019 si terrà la Prima edizione di Cuneo Christmas Party, manifestazione organizzata da Il Podio Sport, Open