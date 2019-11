Diritti tv | la Serie A rincorre l’Europa | crescita dimezzata

Povera Serie A : persino la Ligue 1 l’ha quasi raggiunta sul mercato dei Diritti tv : Alla Serie A i diritti tv vanno sempre più storti. La Premier, la Liga, La Bundesliga, e tra un po’ – se il trend non dovesse cambiare – persino la Ligue 1, tutti incassano più del calcio italiano, con un distacco esponenziale che dà fedelmente l’idea dell’appeal del pallone made in Italy. Secondo i dati della Gazzetta dello Sport dal 2009 a oggi “la Premier League è passata da 937 milioni a 3,3 miliardi ...

Bein minaccia di annullare accordo per i Diritti tv della Lega Serie A : Le tensioni diplomatiche e politiche nel Golfo Persico continuano ad avere un risvolto sul mercato dei diritti tv, con potenziali riflessi sul calcio italiano. L'emittente qatariota Bein Media Group, come spiega un portavoce in una nota, minaccia di annullare l'accordo da 500 milioni di dollari per la trasmissione dei diritti tv della Lega Serie A, acquistati dall'agenzia Img, alla luce della decisione di disputare la Supercoppa italiana fra ...

BeIN contro la Serie A : a rischio l’accordo sui Diritti Tv : BeIN contratto Serie A – Juventus e Lazio giocheranno a fine dicembre la finale di Supercoppa italiana, che si disputerà in Arabia Saudita. La scelta della sede non è piaciuta a BeIN Media, uno dei principali partner mediatici della Lega Serie A, secondo cui l’evento sostiene un Paese che ha piratato le sue trasmissioni sportive, […] L'articolo BeIN contro la Serie A: a rischio l’accordo sui diritti Tv è stato realizzato ...

Diritti Tv - caos in Lega Serie A. Ancora rinvio sulla proposta MediaPro : Dopo il terremoto per le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè, un'altra scossa hanno agitato la Lega Serie A nell'assemblea sui Diritti tv. Si registra l'ennesimo rinvio, almeno fino al 16 dicembre, nella trattativa con MediaPro per il canale tematico. L'offerta degli spagnoli non è stata esaminata, mentre la controproposta elaborata dalla commissione Diritti tv della Lega non ha superato l'esame: a fronte di 10 'sì', ...

La Serie A dà un rosso alla violenza : iniziativa in difesa dei Diritti delle donne : La Lega Serie A e WeWorld Onlus rinnovano il proprio impegno nella difesa dei diritti delle donne e contro ogni forma di sopruso verso l’universo femminile presentando, in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la terza edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale #UNrossoallaviolenza. In Italia e nel Mondo una donna su tre […] L'articolo La Serie A dà un rosso alla violenza: iniziativa in difesa dei ...

Diritti tv - Sky e Dazn confermano l’interesse per la Serie A : “Sky e Dazn hanno confermato il loro interesse verso la Serie A, per noi è un fatto estremamente positivo”. Lo ha detto l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto a margine del Sport&Business summit, organizzato da 24ORE Business School in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Così quindi l’amministratore delegato della Serie A […] L'articolo Diritti tv, Sky e Dazn confermano l’interesse per la ...

Serie A - Sky e DAZN interessate ai nuovi Diritti. Da Mediapro proposta canale Lega : Inizia a entrare nel vivo la lunga partita per i diritti tv della Serie A del triennio 2021-24. Dopo mesi di trattative, oggi Mediapro ha presentato alla Lega Serie A la sua proposta di partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega. E nella stessa giornata i vertici di Sky e DAZN sono stati ricevuti dal Consiglio di Lega, che ha messo all'ordine del giorno l'audizione su...