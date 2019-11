Diretta Wolfsberger Monchengladbach | risultato finale 0-1 | | Decide Stindl!

Diretta/ Wolfsberger Monchengladbach - risultato 0-0 - video streaming tv : Intervallo : Diretta Wolfsberger Monchengladbach streaming video e tv, risultato live del match valevole per la quinta giornata dei gironi di Europa League.

Diretta/ Wolfsberger Monchengladbach - risultato 0-0 - streaming video tv : Avvio : DIRETTA Wolfsberger Monchengladbach streaming video e tv, risultato live del match valevole per la quinta giornata dei gironi di Europa League.

Diretta/ Wolfsberger-Basaksehir - risultato live 0-0 - : traversa di Ritzmaier! : Diretta Wolfsberger Basaksehir streaming video e tv: orario. quote e risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

Diretta/ Basaksehir Wolfsberger - risultato 1-0 - streaming video tv : Kahveci! : Diretta Basaksehir Wolfsberger streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Diretta/ Basaksehir Wolfsberger - risultato 0-0 - video streaming tv : Entra Okechukwu : DIRETTA Basaksehir Wolfsberger streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Diretta/ Basaksehir Wolfsberger - risultato 0-0 - video streaming tv : Fase iniziale : DIRETTA Basaksehir Wolfsberger streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della Fase a gironi di Europa League.

Diretta/ Basaksehir Wolfsberger - risultato 0-0 - streaming video tv : in campo - via! : Diretta Basaksehir Wolfsberger streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Diretta BASAKSEHIR WOLFSBERGER/ Video streaming tv : arbitra il bosniaco Peljto : DIRETTA BASAKSEHIR WOLFSBERGER streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Diretta/ Wolfsberger Roma - risultato 1-1 - video streaming : Pastore spreca tutto! : DIRETTA Wolfsberg Roma streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in Diretta : Liendl risponde al vantaggio iniziale di Spinazzola. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Finisce 1-1 tra Wolfsberger e Roma. 91′ Esce Ritzmaier ed entra Wernitznig per il Wolfsberger. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Esce Liendl e dentro Schmerböck per il Wolfsberger. 87′ Chiede un rigore la Roma per un fallo di mano dentro l’area di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla. 85′ Ammonito per proteste per un fallo a ...

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in Diretta : dentro Kolarov per l’assalto finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91′ Esce Ritzmaier ed entra Wernitznig per il Wolfsberger. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Esce Liendl e dentro Schmerböck per il Wolfsberger. 87′ Chiede un rigore la Roma per un fallo di mano dentro l’area di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla. 85′ Ammonito per proteste per un fallo a centrocampo Kluivert. 83′ Cristante ...

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in Diretta : Pastore vicino al vantaggio per i giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Intuizione di Cristante per Zaniolo che filtra in verticale dentro l’area ma il giovane trequartista non trova la porta da ottima posizione. 70′ Kluivert prova il tiro dalla fascia sinistra, non trova la porta con un tiro debole. 68′ Colpo di testa di Mancini che non inquadra la porta dopo un calcio d’angolo di Pastore dalla sinistra. 66′ Giallo per ...

Diretta/ Wolfsberger Roma - risultato 0-1 - video streaming : i giallorossi controllano : DIRETTA Wolfsberg Roma streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

Wolfsberger-Roma 1-1 Diretta live : pari di Liendl! : Wolfsberger-Roma diretta live – Dopo la Champions League si giocano interessanti partite valide per l’Europa League, la competizione entra ormai nella fase importante. In campo la Roma con la squadra di Fonseca intenzionata ad avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, di fronte una squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata, il Wolfsberger. Qualche problema di troppo per i giallorossi ...