Dio è donna e si chiama Petrunya Ecco perché

‘Sognando l’Olimpo’ : Stefanie Horn e la voglia di essere la prima donna della canoa slalom italiana sul poDio ai Giochi : Stefanie Horn è senza ombra di dubbio la nostra punta di diamante nella canoa slalom femminile. La 28enne canoista italotedesca, specialista del kayak, è nata a Bottrop (Westfalia) il 9 gennaio 1991 da genitori entrambi tedeschi. E’ alta 1.68 m per un peso forma di 56 kg. Dopo aver iniziato con la disciplina delle acque mosse tra le fila della Nazionale tedesca giovanile, Stefanie si fa subito notare nella categoria junior conquistando nel ...

Dio è donna e si chiama Petrunya - l’immensa ribellione di genere e sociale di una 40enne straordinaria : Nel paese dei sogni Petrunya sarebbe presidente del consiglio. Solo per quel “studio l’integrazione del comunismo nelle istituzioni democratiche” andrebbe baciata seduta stante. Invece, il maturo personaggio femminile di un film splendido e godibilissimo, Dio è donna e si chiama Petrunya, presentato in prima italiana al 37esimo Torino Film Festival, è costretto a vivere nel contesto tradizionalista e oppressivo di una società arcaica macedone. ...

AdDio a Lewis : è morto il koala salvato da una donna dalle fiamme in Australia : Lewis, il koala salvato dalle fiamme Australiane, non ce l’ha fatta. Portato in un ospedale di Port Macquarie, l’animale era stato sottoposto a tutte le cure necessarie per cercare di salvarlo dalle gravi ustioni che aveva sul corpo, ma gli sforzi dei veterinari non sono bastati ed è stata presa la decisione di sottoporlo a eutanasia.Continua a leggere

Palermo : omiciDio giovane donna - assassino resta in carcere ma gip non convalida fermo : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - resta in carcere Antonino Borgia, 51 anni, l'assassino reo confesso di Ana Di Piazza, la giovane donna uccisa a colpi di bastone e a coltellate nel palermitano. Il gip del tribunale di Palermo, Cristina Lo Bue, non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura di Palerm

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 novembre : "con voi si realizza il disegno di Dio" : Madonna di Medjugorje, il Messaggio del 25 novembre 2019 a Marja Pavlovic: 'con voi Dio realizza il suo disegno'. La fede e la conversione

FemminiciDio nel palermitano : l'amante confessa - la donna era incinta : In provincia di Palermo, ieri, 23 novembre, una donna di trent'anni è stata uccisa a coltellate dal suo amante. L'uomo, 51 anni di Partinico ha confessato: temeva che la sua relazione con la trentenne venisse allo scoperto e ha aggredito la sua amante con un coltello ed un bastone. Partinico: trentenne uccisa dal suo amante, un imprenditore del posto La tragedia è avvenuta a Partinico, in provincia di Palermo. Ana Maria Lacramioara Di Piazza è ...

Cadavere ritrovato in un sacco a Trieste : donna indagata per omiciDio : È indagata per omicidio la convivente di Libero Foti: gli inquirenti sospettano che sia stata lei a soffocare il 75enne con un sacchetto per l’immondizia. Poi la donna avrebbe chiuso il Cadavere dentro ad alcuni sacchi, sistemandoli sul balcone, dove sono stati ritrovati il 2 novembre. A tracciare la ricostruzione è stata la Squadra mobile di Trieste secondo cui la donna, di origini ucraine, avrebbe ucciso il convivente perché non voleva che ...

FemminiciDio a Palermo : donna di 30 anni uccisa a coltellate dall’amante : Ana Maria Lacramioara Di Piazza, una donna di 30 anni di origini romene residente a Giardinello, in provincia di Palermo, è stata uccisa con diverse coltellate. Fermato l'amante, l'imprenditore italiano di 50 anni Antonino Borgia L'avrebbe uccisa perché la donna minacciava di rivelare la loro relazione alla moglie.Continua a leggere

Siena - precipita dalla Torre del Mangia : morta donna di 35 anni. Si ipotizza suiciDio : Una donna di 35 anni è morta precipitando dalla Torre del Mangia da un’altezza di 88 metri in piazza del Campo a Siena. L’ipotesi, secondo i carabinieri, è che si tratti di suicidio: secondo gli inquirenti l’ipotesi sarebbe confermata dal ritrovamento di un biglietto della 35enne. Sul posto sono intervenuti insieme ai soccorsi del 118, i carabinieri, che seguono gli accertamenti, la polizia e la guardia di finanza. Sul posto ...

