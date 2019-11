Digital tax | nel 2018 i giganti del web in Italia hanno pagato solo 64 milioni di euro

Manovra - microtasse - Digital tax e tagli nel mirino dei tecnici del Senato : Il gettito atteso da plastic e sugar tax, giochi e sigarette non convince il Servizio Bilancio del Senato, che esprime rilievi anche su digital tax, tracciabilità delle detrazioni e sul ritorno dell’Ace

Digital tax - intesa Usa - Ocse - Francia? : 04.50 Gli Stati Uniti, la Francia e l'Ocse sarebbero vicini a un accordo sulla tassazione delle imprese tecnologiche. Lo ha detto il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, nel giorno in cui Trump è tornato a tuonare contro i Paesi europei che intendono varare Digital tax unilaterali nell'intento di danneggiare le imprese americane.

Digital tax; intesa Usa - Ocse - Francia? : 04.50 Gli Stati Uniti, la Francia e l'Ocse sarebbero vicini a un accordo sulla tassazione delle imprese tecnologiche. Lo ha detto il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, nel giorno in cui Trump è tornato a tuonare contro i Paesi europei che intendono varare Digital tax unilaterali.

Dai pagamenti alla web tax - le misure Digitali della manovra economica : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il Consiglio dei ministri, riunitosi a Palazzo Chigi nella notte, ha approvato il disegno della legge di bilancio 2020 e il decreto legge fiscale collegato. Ora la parola passa alla Commissione europea, che dovrà valutare la sostenibilità e la congruità delle proposte di intervento indicate nel Documento programmatico di bilancio. Tra le misure principali ci sono quelle relative alla riduzione dei costi e delle ...

Manovra - tutti i tasselli del puzzle : dalla Digital tax al taglio del cuneo : La Manovra 2020 - attesa tra lunedì e martedì al Consiglio dei ministri - è ancora un cantiere aperto. Queste, in ogni caso, le principali misure previste.

Digital tax 2020 : entrata in vigore e importo tasse. Chi deve pagare : Digital Tax 2020: entrata in vigore e importo tasse. Chi deve pagare Digital Tax 2020: con la nuova Legge di Bilancio dovrebbe tornare alla ribalta anche l’imposta rivolta ai giganti del web; esordio previsto il primo di gennaio dell’anno prossimo. Digital Tax 2020: operativa dal primo gennaio A confermare la notizia è stato lo stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ai margini dei lavori dell’Ecofin; in realtà, come precisato ...

Digital tax - cos'è la tassa sui colossi web/ Lotta anti-evasori vs Google-Fb-Amazon : Digital Tax, che cos'è la tassa contro i giganti del web, Google, Amazon, FB e non solo,: l'aliquota, la Lotta del Governo e l'attuazione della Manovra

Web tax - dal primo gennaio entrerà in vigore in Italia l’imposta per i giganti Digitali : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato l'entrata in vigore della cosiddetta web tax dal prossimo 1 gennaio 2020. "Non vogliamo solo la Digital Tax Italiana, ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definita sul piano internazionale", ha detto il ministro al termine dell'Ecofin in Lussemburgo. L'Ocse, nel frattempo, lancerà una proposta di tassa digitale globale al G20 di Washington previsto per la prossima ...

Governo proroga l'ecobonus e scongela la Digital tax. M5S : stretta sui grandi evasori : Una digital tax sui giganti del Web che può portare mezzo miliardo l'anno e un piano per la casa del valore di circa un miliardo. Il Governo scopre una ad una le sue carte, in vista...

Governo proroga l'ecobonus e scongela la Digital tax. M5S : stretta sui grandi evasori : Una digital tax sui giganti del Web che può portare mezzo miliardo l'anno e un piano per la casa del valore di circa un miliardo. Il Governo scopre una ad una le sue carte, in vista...

Gualtieri all'Ecofin : 'Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la Digital tax' : "Com'è noto l'Italia ha la digital tax e la faremo entrare in vigore dal prossimo gennaio". Così il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, rilancia il tema della tassazione dei grandi colossi del web. "La misura c'era ma non era operativa", spiega il ministro al margine dell'Ecofin tenutosi a Lussemburgo. Precisa poi che la web tax non riguarda soltanto il Belpaese, ma sarà inserita in una misura definita sul piano internazionale. Cos'è la ...

G20 al lavoro sulla Digital tax ai big del web : ecco come funzionerà : Quattro linee direttrici per quella che dovrebbe essere «la più grande revisione della fiscalità internazionale»: dalle soglie di fatturato all’indice «presenza significativa» nello Stato

I grillini a gennaio faranno scattare anche la Digital tax : Parola d’ordine grillina: tasse. Di Maio e soci, alleati con la sinistra italiani, oltre che assistenzialisti, si rivelano come il

Cos'è la "Digital tax" sui colossi del web in vigore da gennaio e quanti soldi porterà allo Stato : Tra i tanti provvedimenti economici annunciati dal Governo giallorosso e poi ritirati, smussati o “rimodulati”, l’unico che al momento pare certo è la web (o digital) tax. Almeno stando alla sicurezza con cui il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri lo ha annunciato: “Come è noto l’Italia ha la digital tax, noi la fermo entrare in vigore dal primo gennaio, è uno dei componenti della ...