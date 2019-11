Dietro le quinte di AO Tennis 2

Vittorio Feltri - Adriano Celentano prima di Adrian : "Cos'è successo Dietro le quinte - panico e imbarazzo" : Quello che si è visto sul teleschermo è il meno. La parte più spettacolare - e divertente, se presa per il verso giusto - si è svolta dietro le quinte. Peccato. Perché l' utente, se avesse assistito al retroshow, una volta tanto non avrebbe rimpianto i soldi del canone. I giornali hanno già riferito

Dietro LE QUINTE/ Pd-Open - l'arma di Di Maio per ricattare Zingaretti : L'inchiesta sui finanziamenti della Fondazione Open a Renzi apre un nuovo fronte politico nel governo: M5s chiede una commissione sui soldi ai partiti

Dietro LE QUINTE/ La svolta a sinistra di M5s tra mal di pancia e il gelo del Colle : Di Maio ha il compito non facile di gestire l'alleanza con il Pd in vista delle regionali. Un voto che può costar caro al Governo

Federica Panicucci e Francesco Vecchi : il rapporto oggi Dietro le quinte di Mattino 5 : I conduttori di Mattino 5: il rapporto oggi tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi Ad un anno dal fuori onda di Federica Panicucci a Mattino 5 Francesco Vecchi ha svelato come è cambiato il rapporto con la bionda collega. Il giornalista ha ammesso a Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi in onda su Radio […] L'articolo Federica Panicucci e Francesco Vecchi: il rapporto oggi dietro le quinte di Mattino 5 proviene da ...

Carlo Conti - Cirilli racconta il conduttore visto da Dietro le quinte : Gabriele Cirilli a Vieni da Me: il Carlo Conti visto da dietro le quinte, la stacanovista Milly Carlucci e la bagarre social con Fabio Caressa Gabriele Cirilli, con la sua consueta ironia, si è raccontato a Vieni da Me, parlando anche di alcuni suoi colleghi del piccolo schermo: da Carlo Conti a Milly Carlucci, passando […] L'articolo Carlo Conti, Cirilli racconta il conduttore visto da dietro le quinte proviene da Gossip e Tv.

Dietro le quinte del telescopio spaziale James Webb : L’ultimo video del centro Goddard della Nasa di Greenbelt, nel Maryland, ci racconta il Dietro le quinte delle fasi di preparazione del lungo viaggio del James Webb Space Telescope, stavolta in stile meta, con le riprese-delle-riprese. Come si fa, in effetti, a filmare un bestione di tali dimensioni, con la luce e l’inquadratura giusta, senza ostacolare i lavori? Se non vi perdete nemmeno un video di quelli dedicati alla lunga ...

Dietro LE QUINTE/ Emilia e Calabria - il patto - e lo scambio - che salva M5s e Pd : M5s si presenterà alle regionali. C'è un modo per farlo senza pestare i piedi al Pd, anzi ottenendone l'appoggio. Dunque senza indebolire il governo

Dietro LE QUINTE/ Legge elettorale ed elezioni - la strana 'alleanza' di Lega e Pd : Zingaretti ha raccolto l'invito di Giorgetti a lavorare su una Legge elettorale maggioritaria. Ecco come l'intesa Pd-Lega cambia di nuovo gli schemi

"Si ha paura della diversità. Io mi sento libero". Con la famiglia Mengoni Dietro le quinte dell'Atlantico Tour : “Da sempre si vince o si perde. Nella vita si vince o si perde in un attimo, ma ognuno di noi è la forza che siamo riusciti a creare insieme agli errori che abbiamo commesso”. dietro le quinte della tappa romana del suo Atlantico Tour - sold out in Italia e in molte date europee, Londra in primis – con un Palalottomatica dove ad un certo punto ballavano anche le pareti (ma tutto era perfettamente in ...

Dietro LE QUINTE/ Le mosse di Tusk per tenere Salvini fuori dal Ppe : Berlusconi tenta di portare Salvini nel Ppe, ma non è più nessuno. Nel frattempo il nuovo capo dei Popolari è Tusk, che chiude le porte alla Lega

Uomini e Donne - Gemma Galgani Dietro le quinte in lacrime : il gesto di Juan Luis Ciano le ha spezzato il cuore : In pochi giorni Juan Luis Ciano è diventato protagonista al trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere di origini venezuelane che vive a Sant’Antimo (Napoli) è arrivato in studio per corteggiare Gemma Galgani. L’ha stregata dal primo istante e tra i due è iniziata una frequentazione che ha fatto tornare il sorriso alla dama torinese. Ma a stretto giro sono arrivati anche i primi guai. E le lacrime. Nell’ultima puntata del trono over si sono ...

Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi - foto Dietro le quinte di Live - Non è la D'Urso : tsunami social : La foto fa il pieno di like in poco tempo. Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi sono belle come il sole. Sembrano sorelle. Lo scatto, realizzato dietro le quinte di Domenica Live, diventa subito virale. Visualizza questo post su Instagram ?????? #memories #love #daughter #blonde #photograph

Il Processo si racconta in uno speciale Dietro le quinte con Vittoria Puccini e Francesco Scianna (video) : L'Isola di Pietro 3 lascerà il posto a Il Processo a partire da venerdì 29 novembre per la gioia di tutti coloro che amano l'adrenalina e il mistero. Questi saranno due degli ingredienti principali di quello che è stato annunciato come un perfetto mix tra procedurale e crime in cui sarà un caso a mettere contro il PM Elena Guerra e l'avvocato dell'unica sospettata, Ruggero Barone. I loro volti saranno quelli di Vittoria Puccini e Francesco ...

Anticipazioni U&D - 19 novembre : Ida Platano e Gemma in lacrime Dietro le quinte : Domani, martedì 19 novembre, due storiche protagoniste del Trono Over saranno messe a dura prova: le Anticipazioni sul prossimo appuntamento con Uomini e Donne, infatti, informano il pubblico delle copiose lacrime che verseranno Gemma Galgani e Ida Platano per i cavalieri che stanno frequentando. La parrucchiera bresciana sarà ripresa dalle telecamere, mentre si dispererà per Riccardo Guarnieri nel backstage, invece la dama di Torino sarà ...