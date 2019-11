Dal green alla robotica | 3 milioni di posti di lavoro in Italia nei prossimi 5 anni

Conte : Green bond fuori Dal deficit : “Scorporare dal deficit gli investimenti verdi finanziati da ‘Green bond’”: è una delle idee lanciate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un intervento sul Foglio. Sollecitato dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa per un contributo al dibattito sulle prospettive dell’Italia nel Contesto europeo, Conte ha osservato che l’inizio di una nuova legislatura europea ”è ...

Al via oggi gli Stati Generali della Green Economy : Dalle emissioni alle rinnovabili - la fotografia dell’Italia : In Italia la Green Economy sta registrando alcune criticità. Le emissioni di gas serra non calano da 5 anni; i consumi di energia sono tornati a crescere, l’aumento delle rinnovabili si è quasi fermato negli ultimi 5 anni, l’ecoinnovazione non decolla, il parco auto italiano resta il più “denso” d’Europa (644 auto ogni 1.000 abitanti), le emissioni delle nuove auto aumentano dal 2018 e peggiora il tasso di circolarità. Questa fotografia ...

Calore Dal legno - quando il riscaldamento è green : C’era una volta il focolare. Oggi quella che può apparire la più antica e tradizionale forma di riscaldamento delle nostre case, legna da ardere e pellet, rappresenta una delle più importanti risorse per combattere il cambiamento climatico e una delle soluzioni più avanzate per ‘scaldarsi senza scaldare il pianeta’. Eppure sono in pochi a conoscere la realtà del ‘Calore che nasce dal legno‘, nonostante i numeri. Partiamo ...

Dalla sicurezza alimentare al boom del biologico - l’agricoltura italiana è la più green d’Europa : Dai primati nella sostenibilità alla leadership nella qualità, dai record nella sicurezza alimentare al boom del biologico, l’agricoltura italiana è oggi la più green d’Europa, con una crescita che ne alimenta il successo in tutto il mondo: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Symbola diffusa in occasione della presentazione del Rapporto greenitaly. “L’Italia è ai vertici mondiali per aree coltivate a biologico – ricorda Coldiretti ...

Greenpeace : “Dal 2010 le lobby di petrolio e gas hanno speso oltre 250 milioni per fare pressione sull’UE” : Una ricerca commissionata da Greenpeace EU, Corporate Europe Observatory, Food & Water Europe,Friends of the Earth Europe, rivela che “dal 2010 ad oggi le cinque più grandi compagnie del Pianeta che operano nel settore di petrolio e gas – BP, Chevron, ExxonMobil, Shell e Total – hanno speso almeno 251 milioni di euro per fare pressione sull’Unione Europea, con l’intento di influenzare le politiche su clima ed energia. Le ...

Polonia - Greenpeace : “Trovato sito illegale di stoccaggio di plastica proveniente Dall’Italia” : Quarantacinque tonnellate di rifiuti di plastica sono stati trovati in un ex distributore di carburanti a Gliwice - Polonia - da parte degli attivisti di Greenpeace: "È una situazione inaccettabile che vanifica gli sforzi quotidiani di migliaia di cittadini nel separare e differenziare correttamente i rifiuti".Continua a leggere

Per un green new deal all'italiana si parta Dalla manovra : Sono tre le mosse indispensabili per dimostrare che si vuole davvero impostare una manovra economica su basi green che acceleri il passo verso la transizione ecologica, energetica e sociale: spostare la fiscalità sulle fonti fossili, riformare le concessioni sui beni comuni e ambientali, aumentare gli investimenti in economia circolare e fonti rinnovabili.Sono questi i punti su cui deve fondarsi la legge di bilancio 2020 che noi ...

Il famoso ristorante Barney Greengrass di New York è stato chiuso temporaneamente Dalle autorità sanitarie : Domenica, Barney Greengrass, uno dei ristoranti di New York più famosi al mondo, è stato chiuso dalle autorità sanitarie dopo un controllo avvenuto giovedì perché il cibo non era conservato alla corretta temperatura, per la presenza di oltre 300 escrementi di

Dalla sostenibilità alla qualità - passando per il bio : i 10 record “green” del Made in Italy : Dalla sostenibilità alla qualità, Dalla sicurezza al boom del bio fino a quello del turismo sostenibile, il Made in Italy vanta 10 primati che ne alimentano il successo in tutto il mondo. E’ quanto emerge dall’esclusivo Rapporto Coldiretti/Symbola sul Made in Italy e la sostenibilità presentato a Cernobbio in occasione del Forum internazionale dell’agricoltura con riferimento al Green New Deal della manovra economica del Governo con gli ...

DECRETO CLIMA/ Non basta la "peDalata assistita" a farci più green : Il Consiglio dei ministri ha varato il DECRETO CLIMA, che contiene misure che non sembrano poter rivelarsi utili e appetibili

Clima - Dall’auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo perché “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

Plastica usa e getta - Greenpeace : “Dalle multinazionali solo false soluzioni sull’inquinamento” : “La sostituzione della Plastica con materiali alternativi, non meno impattanti sul Pianeta come la carta e le plastiche biodegradabili e compostabili, e i crescenti investimenti nello sviluppo di nuovi sistemi di riciclo tutt’altro che efficaci, non sono soluzioni efficaci per risolvere il problema dell’inquinamento da Plastica“: è quanto emerge dal report di Greenpeace “Il Pianeta usa e getta. Le false soluzioni delle multinazionali ...

Milano - Beppe Sala ora si concentra sul greenwashing. Peccato che non peDali : All’ultimo grande Friday for future s’è presentato anche il sindaco di Milano Beppe Sala: centinaia di selfie e di foto lo ritraggono sorridente tra i ragazzi della generazione Greta. E’ il patron di una città in grande spolvero, economicamente ma anche letteralmente: per citare un solo dato, nel 2019 sono stati registrati 83 giorni oltre i limiti di pm10, anche se ne sarebbero consentiti dalle Ue solo 35. Perciò ora Sala si ...