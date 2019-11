Dal ghiaccio artico all’Amazzonia | in 9 casi siamo al punto di non ritorno

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dalall’Amazzonia. Sono parti vitali del sistema terra, quelle che mantengono stabile il nostro pianeta, solo che sono arrivate al cosiddetto ‘tipping point‘, ildi nonclimatico. Ad essere ‘attivi’, secondo gli autori dell’lo “Climate tipping points. Too risky to bet against” pubblicato su Nature, sono più della metà dei tipping point climatici identificati un decennio fa, e la colpa è dei cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di origine antropica. Nove, in tutto. Questi nove tipping points, tra cui la crescente perdita della foresta pluviale amazzonica e delle grandi lastre didell’Antartide e della Groenlandia, che stanno subendo cambiamenti senza precedenti molto prima di quanto previsto sono – sottolinea lo studio – tutti collegati e rappresentano una minaccia per le ...

