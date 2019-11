Da Mariah Carey a Steven Tyler | le star della musica che preferiscono i baby-partner

All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey conquista altri tre record : https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY La battuta ricorrente è che, appena inizi il periodo che ci avvicina alle feste, Mariah Carey cominci a battere cassa. La cantante, infatti, può stare certa che ogni anno fra novembre e dicembre la sua celebre hit del 1994 All I Want for Christmas Is You rientri nelle classifiche ufficiali e si piazzi puntualmente fra i brani più ascoltati della stagione. Un successo imperituro che le ha assicurato ...

Ryan Reynolds ha coronato i suoi sogni grazie a una foto con Mariah Carey e Blake Lively : E i gemelli della cantante, Morrocan e Monroe The post Ryan Reynolds ha coronato i suoi sogni grazie a una foto con Mariah Carey e Blake Lively appeared first on News Mtv Italia.

Mariah Carey torna con uno spot natalizio e si becca una cifra da capogiro : Mariah Carey è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per la gioia dei suoi fedeli sostenitori. La cantante statunitense, soprannominata "la regina del Natale", è stata ingaggiata nel cast di un nuovo spot realizzato per le patatine Walkers, in vista delle festività natalizie. Il nuovo video dello spot in questione sta circumnavigando l'Internet e ha già piacevolmente sorpreso i fedeli fan della cantante. Secondo quanto è stato riportato ...

All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey torna con un video inedito e una riedizione dell’album per i 25 anni : Non si direbbe ma All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey compie 25 anni: forse perché siamo abituati a sentirla ad ogni Natale come fosse ogni volta l'ineluttabile ma sempre contemporanea colonna sonora delle feste, ma ormai non c'è spirito natalizio senza che questa canzone ronzi nelle orecchie di mezzo mondo. Eppure, nonostante la cantino oggi con naturalezza anche bambini e ragazzini che all'epoca non erano nemmeno nati, All I Want ...

Mariah Carey rivela : In vita mia sono stata a letto solo con cinque persone! : La cantante Mariah Carey è senza dubbio una delle dive più sensuali dello spettacolo. In un'intervista rilasciata a Cosmopolitan ha rivelato alcuni dettagli piuttosto intimi della sua vita privata, dichiarando di aver avuto solo cinque partner sessuali. Ripercorrendo la sua vita sentimentale, tra due matrimoni e qualche flirt, non sarà difficile individuare i fortunati. Nell'intervista al noto settimanale americano, dove la cantante ha parlato ...