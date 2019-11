Cultura | Mibact | il 1° dicembre torna la #domenicalmuseo

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Domenica 1°la domenica al museo: i musei e i parchi archeologici dello Stato e di tanti comuni che aderiscono all’iniziativa saranno aperti al pubblico gratuitamente. Sul sito del Ministero per i Beni e le attivitàli e per il Turismo l’elenco completo e gli orari di apertura di tutti gli istituti che aderiscono: www.benili.it/domenicalmuseo2019. Per questa edizione diilha lanciato una nuova campagna digitale legata al gioco: dopo le esperienze di gamification, che negli ultimi anni molti musei hanno esplorato alla ricerca di innovazione e di sperimentazione di nuovi linguaggi, dal 3D ai videogiochi, ilinvita gli utenti social a riconoscere i personaggi di alcune opere dei musei italiani. Il gioco è sul profilo Facebook, basta identificare le silhouette nell’immagine e scrivere in un commento i titoli delle opere: ...

