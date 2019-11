Cristina Chiabotto | problemi col fisco | “Nessuna evasione | ecco cosa è successo”

Cristina Chiabotto - debiti con l'Erario per due milioni e mezzo di euro : Tanto clamore inatteso per l'ex Miss Italia torinese, oggi 33 enne, Cristina Chiabotto: ha contratto debiti con il fisco per 2 milioni e mezzo di euro. La notizia, oggi sulle prime pagine di tutti i giornali e in evidenza sui siti informativi, ha suscitato scalpore e curiosità. Come è possibile che la sposina fresca di nozze debba alle casse dell'Erario una cifra così importante, irraggiungibile ai comuni mortali? Si sarebbero cumulate spese e ...

Cristina Chiabotto : «Debiti con il Fisco? Mi sono fidata delle persone sbagliate» : Una pesante situazione debitoria col fisco ha costretto l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto a presentare l'avvio di una procedura di liquidazione, prevista dalla legge 3 del 2012, la...

Cristina Chiabotto e i debiti col fisco : «Ho la coscienza a posto - mi sono fidata delle persone sbagliate» : «Purtroppo, in totale buona fede, mi sono affidata ai professionisti sbagliati. sono stata mal consigliata sotto il profilo fiscale quando, ancora giovanissima, a 19 anni ho iniziato la mia...

Cristina Chiabotto mostra un pancino sospetto : La showgirl Cristina Chiabotto potrebbe nasconde un dolce segreto,solo qualche mese fa si è sposata con Marco Roscio con una una cerimonia romantica ed elegante a Torino e dopo la coppia ha trascorso la luna di miele a Formentera. Sorpresa dal settimanale “Diva e Donna” la Chiabotto mostra un pancino sospetto e un viso raggiante durante una sessione di shopping col marito. A Roma fanno acquisti in un negozio di scarpe. Lei con un paio di shorts ...

