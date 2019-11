Cristina Chiabotto nei guai | ha 2 | 5 milioni di debiti e dovrà vendere i negozi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019)per la bella ex Miss Italia. La 33enne piemontese, originaria di Borgaro Torinese, è stata infatti visitata dal Fisco, con il quale è risultata indebitata per ben 2,5di euro. Il 3 giugno la modella e presentatrice ha richiesto, e ottenuto, la procedura di liquidazione prevista dalla legge 3 del 2012. La cosiddetta "salva-suicidi" pensata e creata per scongiurare posizione di crisi debitoria di piccoli imprenditori e liberi professionisti. Laha potuto richiederla, come scritto da Matteo Buffoni, giudice del tribunale di Ivrea, perché “non ha posto in essere atti in frode ai creditori” e in quanto “lavoratrice autonoma nel campo dello spettacolo” che ha incassato dalla sua attività un reddito netto “quantificabile per l'anno 2019 di euro 253mila, in ragione della media dei redditi percepiti nei quattro anni precedenti e dei contratti in ...

MediasetTgcom24 : Cristina Chiabotto indebitata con il Fisco per due milioni e mezzo di euro #CristinaChiabotto… - solops : Guai per Cristina Chiabotto, indebitata con il fisco per 2,5 milioni di euro - breakingnewsit : Sono le 9:03: entra in tendenza #Thanksgiving, Cristina Chiabotto e #IStandWithMelissa! -