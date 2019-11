Cristina Chiabotto nei guai con il Fisco | deve oltre 2 | 5 milioni all’Agenzia delle

Cristina Chiabotto nei guai : ha 2 - 5 milioni di debiti e dovrà vendere i negozi : Valentina Dardari dovrà vendere i suoi negozi per pagare. Aperta la procedura "salva-suicidi". Aveva appena fatto un matrimonio da favola lo scorso 21 settembre guai per la bella ex Miss Italia Cristina Chiabotto. La 33enne piemontese, originaria di Borgaro Torinese, è stata infatti visitata dal Fisco, con il quale è risultata indebitata per ben 2,5 milioni di euro. Il 3 giugno la modella e presentatrice ha richiesto, e ottenuto, la ...

Cristina Chiabotto in dolce attesa - guarda che shopping a due : Gira voce che Cristina Chiabotto nasconda un dolce segreto. Se fosse confermata sarebbe la notizia tanto attesa dai novelli sposi: la ex Miss Italia ha sposato Marco Roscio due mesi fa in una cerimonia romantica ed elegante a Torino. La coppia ha trascorso la luna di miele a Formentera. Pizzicata dal settimanale Diva e Donna Cristina mostra un pancino sospetto e un viso raggiante durante una sessione di shopping col marito. A Roma fanno ...

Tre abiti per tre matrimoni vip : Misha Nonoo - Cristina Chiabotto e (di nuovo) i Biebers : Hailey Baldwin e Justin BieberHailey Baldwin e Justin BieberHailey Baldwin e Justin BieberHailey Baldwin e Justin BieberHailey Baldwin e Justin BieberHailey Baldwin e Justin BieberHailey Baldwin e Justin BieberCristina Chiabotto e Marco Roscio Cristina Chiabotto e Marco Roscio Cristina Chiabotto e Marco Roscio Cristina Chiabotto e Marco Roscio Cristina Chiabotto e Marco Roscio Cristina Chiabotto e Marco Roscio Misha Nonoo e Michael Hess Misha ...

Cristina Chiabotto - luna di miele bollente con Marco : Subito dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare la luna di miele in un mare di passione. Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale Chi li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti. Entrambi 33enni, belli come il sole, lui addominali scolpiti e lei corpo perfetto, ...

“Che meraviglia!”. Cristina Chiabotto - le foto mai viste dal matrimonio da favola : Nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, in provincia di Torino, davanti a quattrocento invitati, Cristina Chiabotto, ex miss Italia edizione 2004 e l’imprenditore piemontese Marco Roscio si sono piaciuti subito, tanto da decidere di andare a nozze solo un anno dopo. Il ricevimento è stato alla Reggia di Venaria. Tra gli ospiti vip: i bianconeri Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Del resto, la showgirl e il neo marito condividono la passione per ...

Cristina Chiabotto in luna di miele : fisico e lato B da urlo in bikini : “Ho coronato il mio sogno d’amore”. Sono le parole che Cristina Chiabotto, fresca sposina, lascia al settimanale Chi dopo il matrimonio con il suo Marco Roscio. I due, dopo un anno e mezzo di fidanzamento, si sono giurati amore eterno lo scorso 21 settembre nella chiesa di Sant’Uberto, nella splendida cornice della Reggia Venaria (Torino), dove la ex Miss Italia e showgirl, con un meraviglioso abito di Alberta Ferretti, è arrivata accompagnata ...