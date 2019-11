“Così parlò Monna Lisa” il 29 novembre al Wegil di Roma

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’eventoè stato selezionato attraverso un avviso pubblico finanziato dalla Regione Lazio ed è ospitato negli spazi del, hub culturale regionale gestito da LAZIOcrea spa. Lo spettacolo è scritto e diretto da Antonio Piccolo, uno dei più interessanti drammaturghi under 35 del panorama teatrale italiano. Inoltre, La Golden Show, società di produzione, è stata finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia grazie all’esito di un bando vinto essendo classificata prima per uno spettacolo sul tema di Leonardo Da Vinci nel 500° della morte. Parigi, 1940. Celestina è una ragazza vivace, curiosa e famosa, almeno nel suo quartiere: tutti la conoscono come “La Giocondina”. Sì! Lei è la figlia di Vincenzo Peruggia, il ladro della Gioconda. Celestina ha vistoLisa tante volte: sui libri, sui giornali, sulle cartoline che il papà distribuiva in giro, ma ...

CarloCalenda : Non mi comporto così Libero. Se vedo un’ingiustizia ne parlo. A prescindere da chi ne sia la “vittima”. Rimaniamo o… - fattoquotidiano : L'INCHIESTA DI GENOVA Report parlò di “rischio crollo”, ma poi sarebbe stato cambiato. Così come i voti sui “casson… - adrianobusolin : RT @IlPrimatoN: Così parlò il soviet supremo -