Cos' è lo slunch | la colazione ' rovesciata'

(Di giovedì 28 novembre 2019) Dopo il brunch? C'è lo. Una tendenza nuova. Che sta prendendo piede. Basata sulla convivialità. Sullo stare insieme. Seduti in un salotto così come intorno ad una tavola. In giardino o in terrazza. Ma che non disdegna neppure luoghi come il lounge bar o il ristorante. Un altro modo di definire loè “upsidedown”, cioè una“sottosopra” o anche “”. Un pranzo rigorosamente senza regole. Assolutamente informale. Casual. Come capita. Una moda che ha preso l'abbrivio o è stata inventata, sull'onda dei cosiddetti “guerrilla restaurant”, nel 2006 a New York, la capitale delle tendenze “in anticipo”, e che si riversano in Europa dopo un po'. Precipitando sull'Italia solo all'ultimo momento. E quasi sempre a scoppio ritardato. Transita da Parigi esattamente dieci anni fa, nel 2009, rimbalzata in Gran Bretagna, dilagata un po' nei paesi scandinavi. In Italia ...

