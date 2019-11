CorSport | “Il Napoli pareggia e spera nella qualificazione”

Il CorSport : “Il Napoli si è dissolto - Ancelotti non è riuscito a tracciare la strada” : Il Napoli si è dissolto. “Ancelotti e la grande crisi” titola il Corriere dello Sport. È l’editoriale di Alberto Polverosi che comincia così: E ora che succede? Il Napoli non c’è più. Il suo allenatore, l’uomo delle tre Champions, il leader calmo fuori ma furibondo dentro, non è stato capace di tracciare una strada che portasse fuori dalla crisi. La squadra si è dissolta, fra paure, tormenti, rotture, rivolte, rabbie represse ...