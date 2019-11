Correa stende il Cluj 1-0 e lascia viva la speranza della Lazio di passare

Fonte : ilmessaggero

(Di giovedì 28 novembre 2019) Una fiammata diad inizio primo tempo hato accesa la fiammella. Laè ancora in corsa per i sedicesimi. Basta ladue per aver ragione di un modesto...

UgoBaroni : RT @tuttosport: La #Lazio sogna i sedicesimi di #EuropaLeague: #Correa stende il #Cluj ?? - ennatrasporti : CORREA STENDE IL CLUJ E TIENE IN VITA LA LAZIO IN EUROPA LEAGUE - tuttosport : La #Lazio sogna i sedicesimi di #EuropaLeague: #Correa stende il #Cluj ?? -