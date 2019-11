Conte annuncia che presto sarà in Aula per chiarire agli italiani la questione Mes 

Auto aziendali - Conte preannuncia «modifiche sostanziali» alla stretta fiscale : Per il premier il settore Automotive «riveste un rilievo strategico» per l'economia nazionale» e il Governo «intende affrontare questo passaggio così sensibile e cruciale per la nostra struttura industriale, con piena consapevolezza»

Ex Ilva - Conte annuncia : “Potremmo considerare lo scudo penale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che lo scudo penale per l'ex Ilva "è un elemento che potremmo andare a considerare". Conte, comunque, spiega che ogni negoziato non può prescindere dalla volontà di Arcelor Mittal di mantenere gli impianti: "Se c'è la disponibilità a proseguire nel risanamento e a conservare la stabilità produttiva, io mi siedo cento volte a quel tavolo".Continua a leggere

Salva-Stati - Conte a Salvini : «Era al tavolo a sua insaputa». E su Ilva annuncia : «Dirò a Mittal che le regole si rispettano» : Dall'assemblea dell'Anci di Arezzo Giuseppe Conte torna a "pungere" Matteo Salvini: «Oggi abbiamo scoperto che c'è un negoziato che è da un anno in corso: il...

Venezia - Conte annuncia Comitatone il 26 : 11.12 Il premier Conte annuncia per il 26/11 la riunione del "Comitatone, organo da me convocato per una governance su tutti i problemi strutturali di Venezia: grandi navi, Mose, maggiore coordinamento tra le autorità competenti". Lo Conte dice anche che "sta arrivando il commissario straordinario Mose, è stato già designato, stiamo formalizzzando, completeremo le nomine del consorzio Venezia Nuova, dobbiamo coordinare i vari organi". Poi, sui ...

Acqua alta Venezia - Conte annuncia : “Impossibile quantificare danni - dichiariamo stato d’emergenza” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che il Consiglio dei ministri di domani dichiarerà lo stato d'emergenza per Venezia, dopo le inondazioni dovute all'Acqua alta di queste ore. I danni, al momento, non sono quantificabili, ma Conte assicura che "ristoreremo anche quelli che hanno colpito i privati".Continua a leggere

Ex Ilva - ArcelorMittal sempre più lontana/ Premier Conte annuncia "Cantiere Taranto" : Ex Ilva, ArcelorMittal sempre più lontana, di conseguenza il Premier Giuseppe Conte sta lavorando ad un piano B, invocando "Cantiere Taranto"

Liliana Segre insultata sui social. Conte annuncia norme contro il linguaggio d'odio online : "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, quella che invia centinaia di messaggi alla senatrice Liliana Segre. Dobbiamo scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli, nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ...

Street Fighter 5 : nuovi Contenuti e personaggi verranno annunciati presto : Sembra che Street Fighter 5 si stia preparando a ricevere nuovi contenuti e personaggi, ad affermarlo è stato Yoshinori Ono durante il Brazil Game Show di questa settimana."Volete vedere nuovi personaggi giusto? Volete anche nuovi contenuti, sono sicuro che è questo quello a cui pensate. Bene, su questo avremo nuove informazioni da presentare durante le finali americane della Capcom Cup a novembre e dicembre. Per favore portate pazienza fino a ...

HITMAN 2 : Annunciati i Contenuti di Ottobre : Warner Bros. Interactive Entertainment ed IO Interactive annunciano oggi la Roadmap dei contenuti di Ottobre di HITMAN 2, con tanti aggiornamenti gratuiti, e che fornisce nuove opportunità per continuare ad agire nei panni dell’Agente 47. Questo mese in HITMAN 2 i giocatori potranno immergersi in una nuova spaventosa missione a tema Halloween, che metterà a dura prova le loro abilità. Chiunque sarà ...

Marchisio annuncia il ritiro : che fine hanno fatto i campioni della Juventus di Conte? : Si ritira a soli 33 anni Claudio Marchisio. Venti anni in bianconero, ma una serie di problemi fisici che lo hanno portato a questa sofferta decisione. L’annuncio ufficiale avverrà domani alle 15 allo Juventus Stadium, impianto che lo ha visto protagonista della vittoria di 7 scudetti. Marchisio ha vestito la casacca bianconera per 10 stagioni da titolare in Serie A. Claudio Marchisio è stato titolare inamovibile nella formazione del ...

Giuseppe Conte annuncia : "Trovati 23 miliardi - niente aumento Iva". Promesse su bollette e stipendi : niente aumento dell'Iva, riduzione di quella delle bollette, carte di credito a costo zero, più soldi in busta paga. Giuseppe Conte dice: "Ci sto lavorando". Ma una notizia, "bella", è già una certezza, assicura il premier: "Sterilizziamo l'incremento dell'Iva, neutralizziamo le clausole di salvagua