Com’è la situazione eSIM in Italia? Tante speranze ma ancora poche certezze

Com’è la situazione in Bolivia : Da più di venti giorni ci sono proteste, e ora anche ammutinamenti della polizia, per la controversa rielezione del presidente Evo Morales

Auto elettrica - Com’è la situazione delle colonnine di ricarica in Italia : Cosa trattiene l’Automobilista Italiano dal passare con decisione alla mobilità elettrica? Un sondaggio di Nuova Energia presentato il mese scorso al That’s Mobility non lascia dubbi: è la ricarica. Elencando infatti i punti deboli dei veicoli elettrici, i 1022 interpellati hanno citato le difficoltà a fare rifornimento (60,5%), il timore di non trovare una colonnina per ricaricare (57,7%,) la mancanza di un servizio garantito 24 ore su 24 come ...