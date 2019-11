Clima | Patti Smith | “Unirsi contro le oppressione dei Governi”

Clima : Patti Smith - ‘insorgere contro oppressione dei governi’ : Padova, 28 nov. (Adnkronos) – “Il miglior modo per esprimere la libertà oggi è parlare di una espressione universale. Considerando la crisi Clima tica globale che stiamo vivendo tutti, dobbiamo insorgere, senza riferimenti politici o nazionalistici, ma contro l’ oppressione dei governi. Risollevarsi globalmente come un popolo unito. Questo e’ quello di cui abbiamo bisogno oggi”. Lo ha sottolineato la ...

Nuovo record dei livelli di gas serra. “Impatti sempre più gravi sui cambiamenti Clima tici” : Altro Nuovo record dei livelli di gas serra. È quanto si legge nel bollettino dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) pubblicato oggi. Questa tendenza a lungo termine, dicono gli esperti, si traduce in “impatti sempre più gravi dei cambiamenti climatici, con temperature in aumento, condizioni meteo più estreme, stress idrico, innalzamento del livello del mare e perturbazione degli ecosistemi marini e terrestri”. Inoltre ...

Salute pubblica in Italia e in Europa : gli impatti dei cambiamenti Climatici : Il clima che cambia ha effetti sulla Salute delle persone: interventi e investimenti su mobilità, energie rinnovabili, prevenzione strutture sanitarie ci aiuteranno ad affrontare al meglio questo tema, anche in Italia. Numeri e dettagli nella presentazione Italiana di “The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate Change”, il rapporto annuale che nasce da una collaborazione internazionale e multidisciplinare e fa il punto ...