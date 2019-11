Citroën C4 Cactus - L' erede sarà anche elettrica

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ora è ufficiale. LdellaC4avrà una versione 100%: lo ha dichiarato il ceo della Casa francese, Linda Jackson, in una intervista a Automotive News Europe. La prossima due volumi, uno dei modelli in rampa di lancio per il Double Chevron, seguirà dunque la strategia del brand, che prevede laggiunta di una variante ibrida o a batteria alla gamma delle nuove generazioni di prodotto.Una base di segmento B. Il differente grado di elettrificazione, come avevamo già anticipato su Quattroruote di novembre 2018, dipenderà dalla piattaforma. La nuova C4, che potrebbenon chiamarsi piùcostruita sulla Cmp: lo stesso pianale della nuova 208, per intenderci, e quindi pronto a generare una variante a emissioni zero. Quando, di preciso, non si sa ancora. Ma la prossima berlina mediala prima, dopo la C-Zero, a viaggiare () a elettroni. ...

