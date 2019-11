Ciclismo | Warren Barguil e Nairo Quintana avranno lo stesso programma di avvicinamento al

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Secondo quanto scritto da CyclingNews.com, il franceseed il colombiano, compagni di squadra dal prossimo anno all'Arkéa-Samsic prenderanno parte insieme a molte gare in primavera, dovendo prepararsi entrambi per la partecipazione al Tour de France, che scatterà il 27 giugno da Nizza. I due ciclisti prenderanno parte a Tour de La Provence (13-16 febbraio), Parigi-Nizza (8-15 marzo), Volta a Catalunya (23-29 marzo), Amstel Gold Race (19 aprile ), Flèche Wallonne (22 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile).in precedenza parteciperà ai Campionati Nazionali in linea ad a cronometro in Colombia dal 30 gennaio al 2 febbraio, ed al Tour du Var et des Alpes-Maritimes (20-23 febbraio), mentrecorrerà l'Ardèche Classic il 29 febbraio e la Drôme Classic il 1° marzo.