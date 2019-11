Ciclismo | cambi di bici per le squadre World Tour | Astana lascia Argon 18

Ciclismo - Enrico Gasparotto cambia nazionalità : dal 2020 sarà con la Svizzera : Enrico Gasparotto non è più un corridore italiano. Il 37enne di Sacile correrà nella stagione 2020 sotto la nazionalità Svizzera, una decisione forte che sembra essere dettata dalla voglia di essere preso maggiormente in considerazione per gli appuntamenti mondiali e olimpici. Nonostante una lunga carriera ad alto livello, Gasparotto non ha mai trovato spazio nelle nazionali azzurre, e dal prossimo anno cercherà maggior fortuna con quella ...

Ciclismo - Enrico Gasparotto diventa svizzero! Ufficiale il cambio di nazionalità - ora sogna i Mondiali : Enrico Gasparotto è diventato ufficialmente un corridore svizzero. Il friulano, residente da anni nel Canton Ticino, ha ricevuto la cittadinanza elvetica come emerge dal database dell’Unione Ciclistica Internazionale e potrà così competere con la Nazionale rossocrociata a partire dal 2020, magari riuscendo così a correre il suo primo Mondiale visto che in quindici stagioni da professionista non è mai riuscito a ottenere una convocazione in ...

Samuele Battistella - Ciclismo : “Sono nato lo stesso giorno di Nibali e mi ispiro a lui. Il Mondiale U23 mi ha cambiato” : Venerdì 27 settembre 2019, una giornata ancora viva nella mente degli appassionati di ciclismo, ma soprattutto in quella di Samuele Battistella. Ci troviamo al Campionato del Mondo dello Yorkshire, in una corsa allo sfinimento, in una battaglia da veri gladiatori. Il traguardo di Harrogate, la fase di studio tra i soli sette contendenti rimasti per giocarsi la maglia iridata Under 23, la volata e la vittoria dell’olandese Eekhoff davanti a ...

Ciclismo - Italia con il problema scalatori : ma il trend potrebbe cambiare nel futuro prossimo : Negli ultimi anni il movimento ciclistico Italiano ha quasi totalmente smesso di produrre scalatori e passisti-scalatori. Questo perché, a causa della crisi, gran parte delle corse a tappe della categoria elite-U23 hanno chiuso. Pensiamo al Giro delle Pesche Nettarine, al Giro delle Regioni, al Giro delle Valli Cuneesi. Considerando che il Giro d’Italia di categoria, tra il 2013 e il 2016, non si è svolto, si era arrivati a un punto ove ...

Ciclismo - quanti trasferimenti nel 2020! Nibali - Viviani - Carapaz - Dumoulin e tanti big cambiano squadra : La stagione del Ciclismo è ufficialmente terminata, siamo nel cuore dell’autunno e si sta già iniziando a pensare alla prossima stagione con la definizione dei vari programmi di gara. Il 2020 sarà un’annata particolarmente ricca e che sicuramente regalerà grande spettacolo, il calendario sarà molto compresso con Giro d’Italia e Tour de France più vicini del solito per fare spazio alle Olimpiadi che andranno in scena subito dopo ...

Ciclismo – Rivelazione shock - l’ex medico del Team Sky cambia versione : “ha detto molte bugie” : Freeman cambia la sua versione: si mette male per l’ex ciclista del Team Sky e della Federazione britannica Notizie davvero incredibili dall’Inghilterra: nelle ultime ore non si fa altro che parlare del caso Freeman, il cui processo è stato riaperto. L’ex medico del Team Sky e della Federazione britannica è coinvolto nel caso Triamcinolone: Freeman è accusato di aver ordinato 30 buste di Testogel, un prodotto che contiene ...

Ciclismo su pista - Elia Viviani : “Agli Europei ho capito a che punto sono - l’omnium è cambiato”. Villa : “Sono ottimista” : Elia Viviani ha vinto la medaglia d’oro nell’eliminazione agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ma è rimasto giù dal podio nell’omnium (specialità in cui è Campione Olimpico) e non è riuscito a incantare nell’americana in coppia con Simone Consonni. Il veronese ha fatto un punto della situazione in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Questi Europei sono stati importanti per capire a che punto ...

Ciclismo - l’UCI intensifica i controlli sul doping tecnologico : troppi cambi di bici in corsa : Il tema del doping resta un’ingombrante ombra sul mondo del Ciclismo e negli ultimi anni i riflettori sono puntati sul cosiddetto doping tecnologico, ovvero quei cambiamenti meccanici illeciti che vanno a migliorare le prestazioni delle bici e di conseguenza anche quelle dei corridori. Come riportato da Tuttobiciweb, l’UCI ha deciso di intensificare i controlli in queste ultime gare della stagione, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni ...