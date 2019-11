Chiara costretta a lottare contro la burocrazia per potersi curare | rimborsi sempre più

Fonte : fanpage

(Di giovedì 28 novembre 2019) È la storia della puglieseRacanelli, 18enne affetta da una malattia rara che per mesi ha portato avanti la lotta per l'abolizione del limite d'età per idelle cure fuori Regione per i malati come lei. Anche grazie a lei la norma è stata modificata ma ora ci sono nuovo problemi burocratici: "Hanno complicato la procedura rendendo praticamente impossibile

LDeSantis2 : @ero_chiara che vai aa cena costretta a vedè loro chesse strafogano de gricie carbonare caa pasta de grano duro - Profilo3Marco : RT @BlitzQuotidiano: Chiara Giunchi, 20 anni, costretta in casa dal cavernoma portale. Solo un trapianto può salvarla - BlitzQuotidiano : Chiara Giunchi, 20 anni, costretta in casa dal cavernoma portale. Solo un trapianto può salvarla… -