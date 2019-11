CEV Champions League Volley 2020 – Sfuma la tripletta italiana | dopo l’Imoco trionfa

CEV Champions League Volley 2020 – L’Imoco asfalta l’Alba Blaj : secco 3-0 in Romania : CEV Champions League Volley 2020: l’A.Carraro Imoco non fa sconti in Romania, 3-0 all’Alba Blaj. In serata Igor e Savino Del Bene Vittoria schiacciante per l’A. Carraro Imoco Volley Conegliano nella seconda giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020. Le pantere di Daniele Santarelli si impongono per 3-0 a Tirgu Mures, in Romania, sul CSM Volei Alba Blaj, vice-campione d’Europa due stagioni ...

CEV Champions League Volley 2020 – Mercoledì la 2ª giornata della fase a gironi : tre italiane in campo : CEV Champions League Volley 2020: Mercoledì tre italiane in campo per la 2ª giornata della fase a gironi. Trasferte per Imoco e Igor, la Savino Del Bene riceve il Kaliningrad Hanno cominciato con il piede giusto le tre squadre italiane impegnate nella CEV Champions League Volley 2020. Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, vinto il match d’esordio della competizione, saranno in campo Mercoledì ...

Pallavolo – CEV Champions League : Igor Gorgonzola rullo compressore - Khimik asfaltato 3-0 : La Igor Gorgonzola asfalta il Khimik, imponendosi 3-0 dopo un’ora di gioco. Tris italiano nella prima giornata di CEV Champions League Autentica prova di forza dell’Igor Gorgonzola Novara nella 1^ giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020. Al PalaIgor, le Campionesse d’Europa in carica abbattono in poco più di un’ora di gioco l’ostacolo Khimik Yuzhny, imponendosi per 3-0 con parziali ...

Pallavolo – CEV Champions League 2020 : esordio col botto per la Savino Del Bene Scandicci - grande successo in Turchia : Prodezza Savino Del Bene Scandicci in Turchia nella prima giornata della fase a gironi, il VakifBank si arrende al tie-break esordio con fuochi d’artificio per la Savino Del Bene Scandicci, che nella 1^ giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020 conquista una fantastica vittoria in Turchia, in casa del VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, tra le squadre più blasonate dell’ultimo decennio. Le ragazze ...

CEV Champions League 2020 – Che sofferenza per l’Imoco - Vasas Obuda sconfitto al tie-break : CEV Champions League Volley 2020: l’A. Carraro Imoco soffre con il Vasas Obuda, ma al PalaVerde vince al tie-break. Mercoledì in campo Igor e Savino Del Bene Inizia con il piede giusto l’avventura dell’A. Carraro Imoco Conegliano nella CEV Champions League Volley 2020. Nel primo match della fase a gironi, le pantere di Daniele Santarelli, comprese nella Pool D, superano il Vasas Obuda Budapest per 3-2. Una sfida che alla ...