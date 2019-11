Cerveteri | cercasi addetto logistica in farmacie

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) La Multiservizi Caerite comunica che è online il bando per la selezione di un’unità di personale, a tempo pieno e determinato per sei mesi, peril profilo di “alla– capo settore di magazzino, senza coordinamento e controllo” per le. Il Bando è disponibile sul sito della Multiservizi nella sezione avvisi al link http://bit.ly/33tZ0J3. La domanda deve essere inviata nelle modalità descritte nel bando entro le ore 12 del 16 dicembre 2019. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Multiservizi Caerite. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

