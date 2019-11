Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser | “Sei stato una scelta difficile”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - quel ‘dettaglio’ che non passa inosservato. E ora il sospetto si fa forte : “Amo questo ragazzo anche se mi vorrà o no sposare… io lo amo da impazzire, come non ho mai amato in vita mia, e lo amerò per sempre anche se lui qualche giorno smetterà di farlo!”, ha dichiarato Cecilia Rodriguez solo pochi giorni fa al mondo intero sui social. “Tranquilla tesoro cambierà idea”, “Chissà forse ti ama così tanto che vuole sentiserlo chiedere tutta la vita!!!”, e “Vai nachooo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - nozze vicine : il nuovo indizio : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser compiono un passo importante Due anni di relazione e un amore destinato a crescere. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrerebbero essere diretti verso il matrimonio. Il profumo dei fiori d’arancio si inizia a sentire per la coppia che in queste settimane ha continuato a sottolineare che per le nozze c’è ancora tempo, ma non ha escluso in futuro di arrivare all’altare. L’ultimo gossip ...

Belen e Cecilia - per loro una folla incontenibile in coda (sotto la pioggia) : è la prima volta che le sorelle Rodriguez “lo fanno” : Non è la prima volta che le sorelle Rodriguez dimostrano di essere, oltre che belle, anche estremamente sensibili. Tutti ricordano quando, insieme al fratello Jeremias, e in occasione del 60esimo compleanno del padre, le due sorelle hanno deciso di fargli un regalo speciale, realizzando un sogno che l’uomo teneva da sempre, ovvero farlo entrare in uno studio di registrazione. Esattamente da quel momento iniziano una vera e propria campagna ...

«Sisters Market» : Belén e Cecilia Rodriguez mettono in vendita i loro abiti (per una buona causa) : Belén e Cecilia Rodriguez ci mettono la faccia, il cuore e anche gli abiti. È loro, infatti, l’idea di Sisters Market, un evento benefico, nato in collaborazione con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), in occasione del quale le due sorelle argentine aprono le porte del loro guardaroba per una vendita speciale. Dal 23 al 25 novembre, presso Rue des Mille POP – UP space in via Borgonuovo 1 a Milano, sarà possibile acquistare capi e ...

Cecilia Rodriguez (e i suoi fan) di stucco per quello che ha fatto il nipotino Santiago : “Una cosa mai vista” : Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove tra l’altro ha anche incontrato l’amore, Cecilia Rodriguez brilla di luce propria. Non è più solo la “sorellina di Belen”. Anche lei oggi è una modella, imprenditrice e influencer molto apprezzata e seguita. La sua relazione con Ignazio Moser, che è nata dentro la Casa, procede a gonfie vele e non è raro trovare i loro nomi sulle riviste patinate. Tanto per dirne una, l’altro giorno ...

Ignazio Moser desnudo a Cortina : le ire di gelosia di Cecilia Rodriguez : Mareggiata in corso tra Ignazio Moser e la sua "morosa" Cecilia Rodriguez? Nelle ultime ore la coppia d'oro del gossip italiano pare sia in rotta di collisione a causa di un atto commesso dal fidanzato della bella argentina. L'ex gieffino, orgoglioso della sua fisicità scultorea, ha scelto di postare una sua foto alquanto sexy su Instagram. Ma lo scatto sensuale non ha affatto ricevuto il beneplacito della showgirl. Solitamente è lei che ...

Belen in bikini insieme alla sorella Cecilia Rodriguez : Belen e Cecilia sono volate in Spagna per girare uno shooting per la nuova campagna di costumi del brand delle Rodriguez. Gli scatti sono moazzafiato e i follower sono senza fiato davanti a uno scenario sensuale e intrigante. Senza i rispettivi compagni le due Rodriguez stuzzicano i fan. E agli ammiratori che inviano complimenti, Belen replica con un “Gracias”, a cui risponde Stefano De Martino: “De Nada”. Il botta e risposta di coppia è ...

“Ecco cosa ci hanno fatto”. Jade Mega - la sorella di Taylor e l’accusa a Belen e Cecilia Rodriguez : È guerra aperta tra le due coppie di sorella più famose della tv e del gossip, almeno per ora. Parliamo di Jade Mega, al secolo Giada Todesco, è la sorella della più famosa Taylor. Con lei ha progettato una linea di costumi, la Mega Swim. Le due giovani friulane se la devono quindi vedere anche con la concorrenza. E tra i loro competitor ci sono anche Cecilia e Belen, le celebri Rodriguez che hanno fondato il marchio Me-Fui. Fin qui tutto bene, ...

Regine del sexy. Belen e Cecilia Rodriguez - le ultime foto insieme sono ‘al limite’ : Stanno infiammando il web le foto dello shooting di Belen e Cecilia Rodriguez. Le sorelle sono volate a Tenerife pronte a infiammare gli animi dei fan con lo shooting della collezione Me Fui 2020. Sulla spiaggia, in costume, le pose sexy che hanno regalato ai fotografi sono state riprese anche da chi registra un backstage tramite le loro IG story. I fan sono impazziti. I loro profili social contano tantissimi follower. L’account di Belen ...

Cecilia Rodriguez - Marrakech le ha rapito il cuore : “Prima tutto era nero” : Cecilia Rodriguez, il viaggio in Marocco con Ignazio le è rimasto nel cuore. Ecco perché Per festeggiare i due anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser si sono regalati un viaggio da sogno. I due si sono recati in Marocco dove hanno potuto visitare i posti, splendidi, che offre e conoscere gli usi e […] L'articolo Cecilia Rodriguez, Marrakech le ha rapito il cuore: “Prima tutto era nero” proviene da Gossip e Tv.