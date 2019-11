Caterina Balivo | spettatrice di Vieni da me interrompe un’intervista

Garrison Rochelle in lacrime da Caterina Balivo : Il coreografo Garrison Rochelle durante l’intervista fatta con Caterina Balivo ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi ad oggi e ha Parlato anche di un momento molto intimo della sua vita: «Quando a mio padre dissi che avevo vinto una borsa di studio per danza gli cadde il mondo addosso. Mi tolse tutto, anche la casa che mi aveva comprato per l’università. Partii senza un soldo». E aggiunge: «Non mi ha mai detto ‘ti voglio ...

Caterina Balivo imita Barbara d’Urso : lo ‘sgarro’ a Vieni da Me : Caterina Balivo imita Barbara d’Urso a Vieni da Me: lo ‘sgarro’ in diretta non passa inosservato Si ride e si scherza a Vieni da Me durante la puntata di mercoledì 28 novembre 2019. Non potrebbe essere altrimenti, visto che nel programma pomeridiano di Rai 1 è sbarcato Giobbe Covatta, comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, politico […] L'articolo Caterina Balivo imita Barbara d’Urso: lo ...

“Ti sei divertita?”. E in studio cala il gelo più totale per la gaffe di Caterina Balivo : Nella puntata di oggi di ‘Vieni da me’ la bellissima conduttrice Caterina Balivo ha ospitato Lunetta Savino, conosciuta dal pubblico per essere Cettina di ‘Un Medico in Famiglia’. La presentatrice è apparsa in studio con una gonna palloncino svolazzante e stivaletti di colore bianco. A far notizia è stato però un suo errore commesso in diretta, ma andiamo per ordine. Numerosi i temi trattati durante l’intervista, che ha toccato molti aspetti ...

Vieni da Me - Francesco Facchinetti crolla in lacrime : “Penso a lui ogni giorno - l’ho perso in sei mesi”. Caterina Balivo costretta a mandare la pubblicità : Momenti di forte emozione in diretta a Vieni da Me. Ospite in studio c’era Francesco Facchinetti che, nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, è crollato in un pianto disperato ricordando un caro amico scomparso tempo fa. Tutto è successo mentre il figlio del cantante dei Pooh stava raccontando della sua passione per Jovanotti e ha ricordato di quando da ragazzino andò a un suo concerto a Desio, assieme al suo migliore amico ...

Caterina Balivo - gaffe con Lunetta Savino a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Lunetta Savino, la mitica Cettina di Un Medico in Famiglia. L’attrice si racconta nell’intervista della Cassettiera accolta dalla Balivo in versione pin-up, presentandosi in studio con una gonna palloncino svolazzante e stivaletti bianchi. L’incontro procede a gonfie vele e Lunetta si confessa senza remore, toccando aspetti della sua carriera e della sua vita privata. Ricorda i momenti ...

Elisabetta Gregoraci - incidente hot in diretta a Vieni da Me : “Il reggiseno…”. Caterina Balivo Costretta a coprirla : incidente hot in diretta a Vieni da Me per Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo e ha dovuto fare i conti con il reggiseno “birichino” che le ha dato del filo da torcere per tutto il tempo dell’intervista. La showgirl ha continuato ad aggiustarsi ma poi la situazione è degenerata quando, parlando della sua infanzia, ha rivelato di esser stata un maschiaccio e ...

