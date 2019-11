Catania | l’ad Lo Monaco spaventato dopo l’aggressione | “25 drammatici minuti | poteva

Catania - l’ad Lo Monaco chiede alla squadra di giocare a Potenza : intanto il club presenta un esposto in Procura : Nonostante l’aggressione subita, l’amministratore delegato del Catania ha chiesto alla squadra di giocare il match di Coppa contro il Potenza Il Catania ha fatto marcia indietro, decidendo di giocare il match di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza, inizialmente a rischio per la decisione del club di non scendere in campo per via dell’aggressione subita dall’ad Pietro Lo Monaco. LaPresse/Davide Anastasi Lo ...

Catania - aggredito l’ad Pietro Lo Monaco. Colpito in faccia da dieci uomini incappucciati mentre raggiungeva la squadra a Potenza : Hanno attaccato in dieci, tutti incappucciati. Nella mattinata di mercoledì, un gruppo di persone ha aggredito l’amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, mentre il dirigente rossoblu si trovava sul traghetto da Messina a Villa S. Giovanni, diretto a Potenza per unirsi alla squadra e assistere alla partita di Coppa Italia insieme al medico sociale. Partita che non si disputerà proprio a causa dell’aggressione al ...