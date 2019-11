Casting per il nuovo film di Piermaria Cecchini e per la stagione 2020 di Gardaland

Casting per il nuovo film di Davide Campagna e per volantinaggi organizzati da GiZa Eventi : Attualmente ci sono delle selezioni in corso per il nuovo film diretto da Davide Campagna e che verrà prossimamente girato a Torino. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni a cura di GiZa Eventi per la ricerca di hostess per volantinaggi che si svolgeranno nei pressi di Milano....Continua a leggere

Casting per uno spettacolo teatrale da girarsi a Milano e di un trailer per uno short film : Sono aperte le selezioni per uno spettacolo teatrale che andrà in scena a Milano e per la realizzazione del trailer di un cortometraggio dal titolo Cinque cose belle. I Casting si svolgeranno rispettivamente a Milano e a Torino. Uno spettacolo teatrale Per realizzare uno spettacolo teatrale che andrà poi in scena a Milano, sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse. A tale proposito, la richiesta è ...

Casting per una fiction e un film a cura di Cineworld Roma e per un corto di Enzo Dino : Sono tuttora aperti i Casting, curati da Cineworld Roma, per realizzare prossimamente sia una fiction televisiva che un film. Sono inoltre attualmente in corso anche le selezioni per la realizzazione di un interessante cortometraggio, dal titolo Un linguaggio Universale e diretto da Enzo Dino, con riprese da effettuarsi vicino a Torino. Una fiction e un film Per la realizzazione di una importante fiction televisiva, Cineworld Roma ricerca ...

Casting per un film da girare in Veneto e per un video musicale con riprese a Roma : Casting attualmente in corso per realizzare un film con riprese nel Veneto (tra la provincia di Padova e quella di Vicenza), incentrato sulla figura del sacerdote missionario Padre Marino Rigon e dal titolo The Father; an Untold Story. A tale proposito si cercano attori, attrici e figuranti. Sono poi tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare il video musicale di un noto artista con riprese da ...

Casting per la serie Tv di Lux Vide 'Leonardo' e per 'C'è posta per te' : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di vari figuranti per una nuova serie televisiva dal titolo Leonardo, prodotta da Lux Vide e diretta dal noto regista Dan Percival, con Giancarlo Giannini e Aidan Turner tra gli interpreti principali. Sono poi ancora in corso le selezioni per il programma C'è posta per te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5....Continua a leggere

Casting per un 'branded content' e per uno spot aziendale sugli accessori da viaggio : Casting in corso per la ricerca di figure varie per le riprese di un 'branded content', con riprese da effettuarsi nel mese di dicembre a Milano. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di ruoli attoriali e di varie comparse per la realizzazione di uno spot di una nota azienda nel settore degli accessori da viaggio da girare a fine dicembre in Lombardia e nel Lazio. Un branded content Per un 'branded content' da girare a Milano nel prossimo mese ...

Casting per il teaser di 'XI - la forza' e di cortometraggi legati al Politecnico di Torino : Casting aperti per un cortometraggio diretto dalla regista Chiara Troisi e per alcuni cortometraggi legati al Politecnico di Torino. Le selezioni verranno effettuate in entrambi i casi nel capoluogo piemontese, dove peraltro verranno successivamente effettuate quasi tutte le riprese. 'XI, la forza' Per la realizzazione del teaser di uno short film dal titolo XI, la forza, di Chiara Troisi, sono in corso le selezioni innanzitutto per la ricerca ...

Casting per un film con Michele Placido e un programma televisivo : Casting aperti per la ricerca di numerose comparse per un film con Michele Placido e tratto da un noto romanzo scritto da Giorgio Faletti. Sono poi tuttora aperte le selezioni di attrici per un programma televisivo di Corima e incentrato su temi legali. Il venditore di donne Casting in corso per un nuovo film, dal titolo Il venditore di donne, prodotto dalla casa di produzione Casanova Multimedia, di Luca Barbareschi, e tratto dal romanzo ...

Casting per due nuovi film - prodotti da Farrago e d&e Animation : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di ruoli attoriali e di tecnici per la realizzazione del film dal titolo Settecorti, prodotto da Farrago e i cui Casting si terranno prossimamente ad Arezzo. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori, attrici, comparse, figuranti e personale tecnico per realizzare un film della d&e Animation, i cui Casting si svolgeranno a Genova a dicembre e a gennaio. Settecorti Per un film dal ...

Come partecipare a 'Avanti un Altro!' : al via i Casting per i concorrenti : Tutte le informazioni per candidarsi alla prossima edizione del game show condotto da Paolo Bonolis nel preserale di Canale...

Casting per un video musicale da girarsi a Milano e uno in Toscana : Sono attualmente aperti i Casting finalizzati alla ricerca di comparse, sia uomini che donne, per poter procedere alla realizzazione di un video musicale da girare a breve a Milano tra città e provincia. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni correlate alla ricerca di ruoli attoriali (maschili e femminili) per la realizzazione di un videoclip/spot di genere musicale le cui riprese verranno successivamente effettuate nell'ambito della ...

Casting per fiction tv a cura di Cineworld Roma e per uno short film da girare in Albania : Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per nuove produzioni televisive. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici, anche non di livello professionistico, per uno short film dal titolo Majoneze. Cineworld Roma Sono in corso alcune selezioni a cura di Cineworld Roma nell'ambito della realizzazione di fiction televisive. Innanzitutto, si ricerca una ballerina nel settore della danza classica ...

Casting per il nuovo film di Donato Rotunno e per un video pubblicitario ad Aosta : Selezioni aperte per la ricerca di figure con varie caratteristiche, tra cui anche alcuni musicisti, per il nuovo film, dal titolo Io sto bene e prodotto da Vivo film, diretto dal regista Donato Rotunno. Le riprese verranno poi effettuate tra Santa Maria di Leuca e dintorni. Sono inoltre in corso i Casting per la realizzazione di un video natalizio di una nota casa automobilistica, da girare a Courmayeur. Io sto bene Casting aperti per il nuovo ...

Rosy Abate avrà il suo prequel : aperti i Casting per interpretare la giovane Rosy : In cantiere un prequel su Rosy Abate, intitolato Rosy Abate - Le origini del male. aperti i casting per il ruolo della giovane Rosy.