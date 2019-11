Previsioni astrologiche - classifica 30 novembre : Capricorno stacanovista - Ariete nervoso : Sabato 30 novembre 2019 la Luna, Saturno, Venere e Plutone stazioneranno in Capricorno mentre il Sole e Giove saranno sui gradi del Sagittario. Mercurio e Marte continueranno il loro moto in Scorpione come Urano nell'orbita del Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare permarrà nella quarta casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Toro, meno rosee invece per Bilancia e Scorpione. Sul podio 1° ...

Oroscopo weekend fino al 1° dicembre : Pesci eccentrici - Capricorno vivace : Durante il weekend che va dal 30 novembre al 1° dicembre, i nativi Ariete saranno presi da una certa felicità che li metterà di buon umore, mentre il Leone farebbe meglio a non affaticarsi parecchio. Per la Bilancia l'ambito lavorativo sarà ancora piuttosto sottotono, mentre i Pesci decideranno di dedicarsi principalmente a divertirsi e a fare shopping. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana di sabato ...

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 dicembre : Toro volitivo - Capricorno poliedrico : Nella settimana dal 23 al 29 dicembre 2019 troveremo Mercurio cambiare domicilio spostandosi dall'Acquario, dove risiede Venere, al Capricorno, dove vi sono Plutone, Saturno e Giove mentre Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Urano permarrà sui gradi del Toro come il Nodo Lunare in Cancro e Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Cancro e Scorpione. Toro ...

L'oroscopo del 28 novembre : drammi quotidiani per Vergine - cambiamenti per Capricorno : L'oroscopo del 28 novembre porta novità abbastanza interessanti per ogni segno zodiacale. Per i single del Cancro non è il periodo giusto per trovare l'amore vero. Le persone della Vergine devono mantenere la calma anche di fronte ai drammi quotidiani. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni astrali segno per segno. Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questa giornata potreste percepire un senso ...

L'oroscopo di domani 27 novembre : Sagittario dinamico - Capricorno soddisfatto : L'oroscopo di mercoledì approfondisce il transito di Luna in Sagittario e di Marte in Scorpione. L'astro d'argento acuisce una sensibilità intuitiva che diventa molto indipendente e spinge all'azione. Marte presente in ottava casa astrologica si carica di energia positiva anche se assume un aspetto misterioso e molto magnetico, tutto da utilizzare in ambito sentimentale per fare breccia nei cuori. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'oroscopo del giorno 28 novembre con stelline - 2ª sestina : la Luna 'sposa' il Capricorno : L'oroscopo del giorno 28 novembre 2019 è pronto a dare voce alla classifica stelline quotidiana nonché alle predizioni riguardanti questo nuovo giovedì. Ansiosi di sapere cosa porteranno di buono le stelle in amore e nel lavoro? Ovvia la risposta affermativa, pertanto occhi puntati in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, la sestina sotto analisi in questo contesto. Allora, iniziamo pure a dare qualche ...

Oroscopo 27 novembre : Ariete sofferente - il Capricorno non deve illudersi : Si avvicina una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. L'Oroscopo è pronto a svelare la situazione astrologica di mercoledì 27 novembre. I nativi del Toro devono evitare di esporsi troppo economicamente, mentre i nati sotto il segno del Capricorno devono fare attenzione a non illudersi in amore. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le relative previsioni per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 28 novembre : Toro romantico - Capricorno concentrato : Giovedì 28 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno, Venere e Plutone nel segno del Capricorno mentre Giove ed il Sole stazioneranno sui gradi del Sagittario. Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione con Urano che proseguirà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà a transitare in Cancro come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Pesci ed Ariete. Umore ...

L'oroscopo di domani 26 novembre : Gemelli irrequieti - Capricorno misterioso : L'oroscopo di martedì 26 novembre approfondisce i transiti planetari in modo meticoloso, studiando gli aspetti astrologici fortunati per l'amore e individuando le opportunità lavorative proficue per emergere. La Luna presente in Scorpione rende i sentimenti misteriosi e un po' torbidi, sprigionando una sensibilità che approfondisce anche alcune tensioni latenti nascoste in un angolo del cuore. Di seguito le previsioni astrali segno per ...

Oroscopo 26 novembre : per il Capricorno momento migliore con Venere favorevole : L'ultima settimana di novembre è entrata nel vivo, ci sta per lasciare un mese che ha portato molti cambiamenti positivi, ma anche negativi, a tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 26 novembre 2019, momento astrologico che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro dover gestire con maggiore attenzione i rapporti lavorativi per evitare complicazioni irreversibili. Per la Vergine arriva Venere a risanare ...

Oroscopo dicembre - Capricorno : sfera sentimentale in risalto - bene la salute : Il mese di dicembre per il segno del Capricorno sarà caratterizzato da una sfera sentimentale ricca di soddisfazioni, e che permetterà di raggiungere grandi traguardi in compagnia della persona amato. Il cuore dei nativi del segno si riempirà di bellissime emozioni e non ci sarà da preoccuparsi di eventuali incomprensioni. I single se hanno già una persona che gli fa battere forte cuore, dovranno soltanto farsi avanti, cercare di osare se ...

L'Oroscopo di lunedì 25 novembre : vivacità e sensualità per i nati sotto il Capricorno : Nella giornata di lunedì 25 novembre, Saturno si troverà in quadratura al segno del Capricorno, ed esalterà la vivacità e la sensualità dei nativi del segno, mentre Mercurio guarda con occhi benevoli i nativi Scorpione, permettendo loro di provare emozioni molto forti in compagnia di chi gli sta più a cuore. Leone dovrà accettare il fatto di non poter fare tutto da solo, e chiedere aiuto a qualcuno quando necessario, mentre gli influssi di ...

Previsioni astrologiche dicembre : lavoro 'top' per Capricorno - Ariete confuso : Nel mese di dicembre 2019 troviamo lo spostamento planetario di Giove ed il Sole dal Sagittario al Capricorno dove stazionano Plutone e Saturno e l'appena 'sbarcato' Mercurio mentre Urano permarrà sui gradi del Toro. Nettuno proseguirà nel segno dei Pesci come Marte nello Scorpione ed il Nodo Lunare nel Cancro. Infine Venere si sposterà dal Capricorno ai gradi dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Sagittario, meno ...

Oroscopo 24 novembre : ricompensa economica per Cancro - Capricorno in piena forma : Anche questo weekend sta finendo. L'Oroscopo del 24 novembre è pronto a rivelare l'attuale situazione astrologica di ogni segno zodiacale. I nativi dei Gemelli si sentono un po' cagionevoli di salute, mentre i single dell'Acquario devono rinunciare alla libertà per un po' d'amore. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali per tutti i simboli dello Zodiaco. Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – ...