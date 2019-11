Capo Verde | Marilena Corrò uccisa a mani nude? Sospetti verso un 50enne di Treviso

Treviso : 52enne titolare di un B&B uccisa a Capo Verde : Treviso, 28 nov. (Adnkronos) - Marilena Corrò, 52 anni di Treviso, è stata uccisa a Capo Verde, in un B&B, nella città di Sal Rei a Boavista di cui era titolare. Lo scrive 'Il Gazzettino' oggi. Il delitto sarebbe avvenuto martedì pomeriggio, quando i vicini di casa hanno sentito delle urla provenire

Treviso. Marilena Corrò uccisa a Capo Verde : c’è un sospettato : Marilena Corrò, 52 anni, originaria di Treviso, è stata uccisa a Capo Verde, nella sua casa adibita a B&B, nella

Massacrata di botte e uccisa nel suo Bed&Breakfast a Capoverde : Marilena Corrò muore a 52 anni : Tragedia a Capoverde: è stata trovata morta in una cisterna la trevigiana Marilena Corrò, 52 anni, nata e residente a Treviso. Era la proprietaria del B&B “A Paz” nella città di Boavista sull’isola di Sal: la morte per cause ancora al vaglio degli inquirenti. La donna aveva ereditato l’attività da suo padre Luciano che circa 18 anni fa acquistò una vecchia casa colonica sviluppando un progetto turistico-residenziale. E’ morta ...

Capo Verde - italiana ritrovata morta in casa : forse uccisa da un connazionale : Giallo a Capo Verde, dove il corpo di una donna italiana è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione, adibita a bed and breakfast, presso la città di Sal Rei, nell’isola di Boa Vista. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, la vittima si chiamava Marilena Corrò ed era originaria di Treviso. Con ogni probabilità è stata uccisa: infatti la stampa locale ha riferito che gli investigatori hanno scoperto il cadavere all’interno ...

Capo Verde : 52enne trevigiana uccisa nel suo B&B - fermato un italiano : Da Capo Verde arriva la cronaca di un delitto agghiacciante. Un'albergatrice 52enne, Marilena Corrò, originaria di Treviso, è stata trovata morta sull'isola di Boavista. Il suo corpo è stato rinvenuto in una cisterna. La donna, proprietaria di un bed and breakfast a Sal Rei, è stata picchiata violentemente. La polizia avrebbe già fermato un uomo: un cinquantenne italiano che gestiva la struttura turistica. Il corpo trovato in una ...

"Picchiata a morte e gettata nella cisterna del suo B&B" : 52enne italiana uccisa a Capo Verde : Massacrata di botte, uccisa e poi gettata nella cisterna dell’acqua nel suo B&B di Capo Verde: Marilena Corrò, italiana 52enne originaria di Treviso, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione adibita a struttura ricettiva nello stato al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. Per l’omicidio è stato fermato un 50enne trevigiano istruttore di kick boxing, già noto alle forze ...

Capo Verde - albergatrice trevigiana trovata morta in un serbatoio dell'acqua : Una terribile notizia giunge da Capo Verde, un arcipelago che si trova al largo dell'Africa, dove martedì scorso 26 novembre è stata trovata senza vita una imprenditrice originaria di Treviso, Marilena Corrò, di 52 anni. La donna gestiva ormai da diverso tempo un Bed and Breakfast nella cittadina di Boavista sul'Isola di Sal: la struttura ricettiva l'aveva ereditata dal padre Luciano, anch'egli stimato imprenditore. Non è ancora chiaro come sia ...

Capo Verde - italiana picchiata e uccisa nel suo b&b : Giorgia Baroncini Marilena Corrò, 52enne di Treviso, si era trasferita a Capo Verde un anno e mezzo fa. La donna era proprietaria di un Bed and Breakfast. Sospettato un italiano È stata trovata senza vita in una cisterna d'acqua. Marilena Corrò, 52enne originaria di Treviso, è stata uccisa a Capo Verde dove si era trasferita da circa un anno e mezzo. La donna era proprietaria del Bed and Breakfast "A Paz" nella città di città di ...

Capo Verde - italiana uccisa a Boa Vista/ Marilena Corrò ammazzata da connazionale? : Capo Verde, italiana uccisa a Boa Vista. La 52enne Marilena Corrò è stata trovata senza vita nel suo B&b, forse uccisa da un connazionale

Donna italiana uccisa nel suo b&b a Capo Verde - il suo corpo in una cisterna : sospettato un italiano che lavorava con lei : Una cinquantenne italiana, originaria di Treviso, è stata uccisa a Capo Verde, nella sua casa che faceva parte del b&b A Paz. E’ stata massacrata di botte e gettata in una cisterna per l’acqua dove il corpo è stato ritrovato. Si tratta di Marilena Corrò, 52 anni, trasferitasi circa un anno fa sull’isola africana, dove abitava a Sal Rei a Boavista. Nel Capoluogo trevigiano aveva gestito per una quindicina di anni un b&b ...

Donna italiana uccisa nel suo b&b a Capo Verde - il suo corpo in una cisterna : fermato un italiano che lavorava con lei : Una Donna italiana di 52 anni, Marilena Corrò, è stata uccisa a Capo Verde nella sua casa che aveva adibito a bed and breakfast: il suo corpo senza vita è stato ritrovato dalla polizia all’interno di un serbatoio usato per la raccolta dell’acqua. La Donna era originaria di Treviso e si era trasferita a Capo Verde, nella città di Sal Rei a Boavista, circa un anno e mezzo fa. Il delitto sarebbe avvenuto martedì pomeriggio, quando i ...

Massacrata di botte e uccisa nel suo Bed&Breakfast a Capoverde : Marilena Corrò muore a 52 anni : Tragedia a Capoverde: è stata trovata morta in una cisterna la trevigiana Marilena Corrò, 52 anni, nata e residente a Treviso. Era la proprietaria del B&B ?A Paz? nella...

Massacrata di botte e uccisa nel suo Bed&Breakfast a Capoverde : Marilena muore a 52 anni : Tragedia a Capoverde: è stata trovata morta in una cisterna la trevigiana Marilena Corrò, 52 anni, nata e residente a Treviso. Era la proprietaria del B&B ?A Paz? nella...

Capo Verde : italiana uccisa nel suo B&B - il corpo di Marilena trovato in un serbatoio : Picchiata violentemente e poi gettata in un serbatoio usato per la raccolta dell’acqua. Sarebbe morta così Marilena Corrò, cinquantaduenne di Treviso che viveva a Capo Verde, nella sua casa adibita a bed and breakfast. Sospettato dell’omicidio e già fermato dalla polizia un italiano a cui era stato dato in gestione il B&B.Continua a leggere