Capo Verde | italiana uccisa nel suo B&B | il corpo di Marilena trovato in un serbatoio

Fonte : fanpage

(Di giovedì 28 novembre 2019) Picchiata violentemente e poi gettata in unusato per la raccolta dell’acqua. Sarebbe morta cosìCorrò, cinquantaduenne di Treviso che viveva a, nella sua casa adibita a bed and breakfast. Sospettato dell’omicidio e già fermato dalla polizia un italiano a cui era stato dato in gestione il B&B.

MediasetTgcom24 : Italiana uccisa a Capo Verde, era titolare di un B&B #CapoVerde - SicraPress : Trevigiana uccisa a Boa Vista: Marilena Corrò aveva 52 anni. - Cronaca - TGR Veneto - SmorfiaDigitale : Un'italiana uccisa a Capo Verde - Ultima Ora -