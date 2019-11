Caos Serie B | rischio terremoto | i comunicati ufficiali di Trapani e Juve Stabia

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) E’ una situazione caldissima nel campionato diB, in mattinata è uscita una bomba sul torneo cadetto che riguarda ilesclusione di due squadre come, Fabio Petroni è indagato per «avere rivestito contemporaneamente il ruolo di socio» in entrambe le società, dal 21 giugno al 9 luglio scorso. Nelle ultime ore sono arrivate le rispostedelle due società. “La S. S.Srl, anche nelle persone dei suoi due unici soci Signori Langella Andrea e Manniello Francesco, in riferimento all’atto notificato dalla Procura Federale ed alle relative notizie di stampa diffuse in queste ore, espone quanto segue. Nelle scorse settimane la Procura Federale ha condotto indagini ascoltando numerosi tesserati. In quella sede, i tesserati convocati hanno già fornito agli organi inquirenti le informazioni richieste e consegnato la ...

CalcioWeb : Caos #SerieB, rischio terremoto: i comunicati ufficiali di #Trapani e #JuveStabia - digitalsat_it : RT @filippo898: Diritti Tv, caos in Lega Serie A. Ancora rinvio sulla proposta MediaPro - Digital-News - liveinacastle : @kikishipkas Vero? Anche io le trovo super simili! Sì! Secondo me Abbey non è potuta tornare nei panni di Eliza a… -