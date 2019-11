Campidoglio | arrivano nuovi alberi per ciclabile Nomentana

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma – E’ iniziata l’operazione di piantumazione diplatani lungo la pistadi via, inaugurata a luglio scorso. Nel tratto tra Porta Pia e viale XXI Aprile vengono messi a dimora 46, alti circa 7 metri, che andranno a integrare quelli gia’ esistenti. Gli interventi si concluderanno entro meta’ dicembre. Si tratta di una specie particolare di platano, detto ibrido, un albero imponente particolarmente resistente al cancro colorato e quindi adatto ai viali cittadini piu’ soggetti a smog. “Prosegue l’operazione di rigenerazione del nostro patrimonio arboreo. La scorsa settimana abbiamo piantumatopini su via del Circo Massimo a Villa Pamphilj e su via di San Gregorio. Vogliamo ridare ossigeno alla nostra citta’ contrastando i cambiamenti climatici e combattendo l’inquinamento atmosferico. Ogni ...