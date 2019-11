Calciomercato Juventus | sirene spagnole per Dybala | Real e Barça sull' argentino

Calciomercato Juventus - mega offerta del Dortmund per due bianconeri : Calciomercato Juventus – Nella lista dei giocatori da cedere figurano due assoluti campioni. Oltre i vari Pjaca e Perin infatti, spiccano Mario Mandzukic ed Emre Can. Il tedesco deluso dopo l’esclusione dalla Champions potrebbe decidere di cambiare aria a gennaio. Mentre il croato ormai fuori rosa quasi sicuramente partirà nella prossima sessione di mercato. Su di loro diversi club si sono già mossi in passato ma adesso potrebbe ...

Calciomercato Roma - interessa Rugani della Juventus (RUMORS) : La Roma sembra aver trovato un equilibrio importante anche in difesa soprattutto dopo i recuperi a centrocampo che hanno permesso di schierare nel suo ruolo naturale, da difensore centrale, l'ex atalantino Mancini a fianco dell'inamovibile Smalling. Di certo le riserve dei due titolari non stanno dimostrando di essere all'altezza, sia Fazio che Juan Jesus hanno più volte commesso degli errori difensivi a volte anche decisivi. Ecco perché la ...

Calciomercato Juventus - Paratici allo scoperto su Rakitic - de Ligt e Cristiano Ronaldo : “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, CFO della Juventus, che parla del club bianconero e delle voci su un possibile interesse per il calciatore del Barcellona. Ai microfoni di ESPN dopo la gara con l’Atletico Madrid, il dirigente bianconero ha parlato positivamente di ...

Calciomercato Juventus - Meunier possibilità per giugno se sfuma il rinnovo con il PSG : La Juventus si candida ad essere una delle protagoniste non solo sul campo da gioco ma anche nelle possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel 2020. Il Calciomercato invernale potrebbe regalare interessanti novità soprattutto in tema trasferimenti, con tanti giocatori che potrebbe lasciare Torino: Mandzukic, Perin e Pjaca sono i maggiori indiziati ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro anche sugli acquisti, con particolare ...

Calciomercato Juventus - clamorosa indiscrezione via Sarri - arriva Pep Guardiola : Si avvicina gennaio e iniziano a circolare voci sul futuro mercato di riparazione che vedrà scendere in campo tutte le maggiori protagoniste del nostro campionato. Nelle ultime ore sta sempre più circolando la voce clamorosa che vedrebbe sulla panchina della Juve l’arrivo di Pep Guardiola al posto di Sarri. Secondo quanto riferito da Massimo Brambati, ex calciatore e ora opinionista a la7, la Juve sarebbe pensando a una clamorosa ...

Calciomercato Juventus : Tottenham su Dybala - Paratici vorrebbe Eriksen (RUMORS) : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che è letteralmente rinato negli ultimi mesi. Le sue ottime prestazioni hanno attirato numerosi club, tanto che alcuni osservatori erano presenti sulle tribune dello Juventus Stadium per la sfida di Champions League tra i bianconeri e l'Atletico Madrid. Su Dybala, in particolare, è ...

Calciomercato Juventus : lo United sprinta per Haaland - possibile offerta già a gennaio : Erling Haaland è uno dei nomi più caldi per il Calciomercato della Juventus e non solo. L’attaccante di soli 19 anni ha già segnato 26 gol in 18 partite con la maglia del Salisburgo. Numeri impressionanti confermati anche in Champions League, dove è tra i miglior marcatori con ben 7 reti. Proprio il rendimento nella massima competizione continentale ha acceso le luci dei riflettori su questo centravanti scandinavo che vede la porta come pochi ed ...

Calciomercato Juventus - ci sarebbe già l'accordo con Raiola per Donnarumma in estate : Il Calciomercato non dorme mai e la Juventus sta lavorando sottotraccia per cercare di acquistare dei top player in vista del futuro. Uno dei giocatori nel mirino di Fabio Paratici è Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan e della Nazionale italiana. Il giovane giocatore è stato protagonista di un ottimo avvio di campionato, nonostante il club rossonero si trovi a soli quattro punti dalla zona retrocessione. La Juventus sta monitorando ...

Calciomercato Juventus - l’erede di Cristiano Ronaldo per il club bianconero è Mauro Icardi : Sembra sempre più probabile che Cristiano Ronaldo a fine stagione decida di chiudere la sua avventura in maglia bianconera. CR7 o abbandonerebbe il calcio giocato, ipotesi meno probabile, o ritornerebbe a vestire la maglia del suo primo amore, il Manchester United. Sembra però che nell’ultimo periodo stia sempre più prendendo forma la possibilità che Cristiano Ronaldo possa trasferirsi in Francia dove è molto amato. La squadra che ...

Calciomercato Juventus - per Icardi pronto un quinquennale da 10 milioni (RUMORS) : Continuano ad arrivare indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, continua a monitorare con grandissima attenzione Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano, scaricato dal tecnico nerazzurro Antonio Conte, sta offendo delle prestazioni di altissimo livello con la maglia del Paris Saint Germain e questo fatto non è assolutamente passato inosservato dalle parti di via Galileo ...

Calciomercato - Gazzetta dello Sport : Chiesa ha rotto con la Fiorentina e vuole la Juventus : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Federico Chiesa, talentuoso esterno offensivo che milita nella Fiorentina. Il giovane calciatore di proprietà del club viola è rimasto in panchina nella gara contro il Verona e le parole di Montella, intervistato nel dopo-gara, hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso. L'allenatore viola ha infatti dichiarato: ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito l'acquisto di Pogba : Le ultime indiscrezioni che arrivano soprattutto dalla Spagna confermano come possa essere concreta la possibilità di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus già dall'estate 2020. Arriva però una smentita dalla stampa italiana, in particolar modo da Tuttosport, che parla di un portoghese molto attivo non solo sul campo ma anche come potenziale dirigente. Arriva una clamorosa voce di mercato che confermerebbe come Cristiano Ronaldo sia molto ...

Calciomercato Juventus - Chiesa e Traoré nel mirino della dirigenza bianconera (RUMORS) : Sale la tensione tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Nella sconfitta della Viola contro l'Hellas Verona la cosa che ha fatto maggiormente scalpore è stata proprio l'esclusione di Chiesa dall'undici di partenza, nonostante il giocatore sia uno dei migliori in rosa. Nella conferenza stampa post-partita, l'allenatore Vincenzo Montella ha provato a smussare il caso, attribuendo l'esclusione dall'undici di partenza alle condizioni "fisiche e ...

Calciomercato infuocato - si preannuncia battaglia su molti fronti tra Juventus e Inter : Sono diversi gli obbiettivi comuni per rinforzare le proprie rose tra Inter e Juventus. Alcuni di questi obbiettivi possono essere già raggiungibili a gennaio altri a giugno. I dirigenti bianconeri e nerazzurri hanno come obbiettivi comuni molti giocatori da Meunier a Eriksen. Mentre i due club si stanno dando battaglia a suon di vittorie in campionato, l’Inter e la Juventus si stanno preparando a un duro duello ...