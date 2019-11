Bper | “Con fintech istituti troveranno creatività e velocità”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Lepotranno portare quella velocità e quelladi soluzioni che le banche, per la loro struttura precedente e per le loro dimensioni, non riescono ad avere”. Lo dice all’Adnkronos Pierpio Cerfogli, vicedirettore generale diBanca, a margine dell’evento organizzato dalla Luiss Business School ‘The italian banking conference 2019’.Secondo Cerfogli, il contributo che arriverà nei prossimi anni dalle“sarà un contributo diverso da quello che è stato vissuto fino ad oggi, perché non sarà di tipo competitivo ma di tipo collaborativo. Potremmo vedere sempre più positive alleanze tra le banche e le”, ha aggiunto.L'articolo: “Cone velocità” CalcioWeb.

