Bomba a Torino | 9mila persone coinvolte per disinnesco Chiusi aeroporto e stazione treni

Fonte : fanpage

(Di giovedì 28 novembre 2019) Sarà disinnescata domenica 1 dicembre laritrovata la scorsa settimana durante gli scavi in via Nizza. I novemila residenti della zona rossa dovranno lasciare le case per 5 ore. Fermi i mezzi pubblici. Inon potranno arrivare a Porta Nuova mentre lo spazio aereo sarà chiuso dalle 9 a termine delle operazioni.

